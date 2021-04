VaccinoVroomVroom Exxx…Polzive!!! L’azienda Sanitaria di Trieste acquista 19 autovetture per il piano vaccini per le persone in difficoltà. Data di consegna fine settembre. Costo 200mila euri. Esclusivo.

Il 7 aprile scorso l’azienda universitaria giuliano isontina diretta da Antonio Poggiana, ha commissionato ben 15 autovetture di diverso tipo destinate al Piano di vaccinazione antiCovid19 a domicilio. Importo totale Euro 147.543,00. Consegna fine settembre. Il Direttore dei Servizi Sociosanitari giustifica l’importante acquisto di automezzi col “Piano di vaccinazione anti-Covid19 a domicilio per i soggetti ultra ottantenni e per altri soggetti a mobilità ridotta”. I vertici assicurano che: “Evidenziata la necessità di implementare la disponibilità di automezzi aziendali, la Direzione Amministrativa evidenzia che l’acquisizione degli automezzi è ritenuta indispensabile e urgente e che gli automezzi di servizio attualmente in dotazione non potranno garantire il supporto logistico all’attività prevista dal Piano di vaccinazione essendo già insufficienti a garantire l’attività istituzionale quotidiana risulta, quindi, necessario provvedere con sollecitudine all’attivazione delle opportune procedure di acquisto per la fornitura di nuove autovetture da destinare alle attività previste del Piano vaccinale e alle altre attività istituzionali svolte dalle diverse strutture aziendali; sono state ordinate 15 Lancia nuova Ypsilon Ecochic 1.0 Fire-Fly 70 cv. Start&Stop HYBRID per l’importo complessivo di Euro 147.543,00 IVA inclusa”. Purtroppo la consegna delle autovetture non avverrà prima del 25/09/2021. Quindi fra sei mesi circa. Un tempo secolare vista l’urgenza dichiarata in determina. Per questo motivo, i vertici dell’azienda diretta da Poggiana, non potendo aspettare fino a settembre, hanno deciso di acquistare rapidamente e dai concessionari di Trieste, 1 FIAT PANDA MY21, 1.0, 70cv, Hybrid, 1 LANCIA YPSILON MY18, 1.0, 70cv, Hybrid e 2 MITSUBISHI SPACE STAR, MY 21, 1.2, 80cv. 19 vetture per un totale di 194mila euri e spiccioli. Gli ottantenni e le persone in difficoltà dovranno attendere la consegna dei mezzi fissata al 25 settembre.