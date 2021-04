MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! Roberti distribuisce gli appetitosi compensi delle nuove Comunità: circa 4.000 euri mese ai presidenti e 1.200 ai consiglieri. Partite iva alla canna del gas. Esclusivo

La regione ha fissato le golose e tanto attese indennità di carica dei presidenti 〈3.910 euri mese per Carnia e Collinare, 3.130 per gli altri〉 e membri dell’esecutivo 〈1.180 Carnia e Collinare e 950 gli altri〉 delle nuove Comunità. Le Uti-Serracchiani non prevedevano alcun compenso, quelle Roberti sì. E qui si spiegano le agitazioni dei partiti o dei capataz locali per sistemare i luogotenenti negli esecutivi. Lampante il caso di Gianbattista Turridano esponente dei Fratelli di Poltrona che ha tradito i suoi elettori di Dignano dimettendosi da consigliere comunale, per insediarsi come membro del Comitato esecutivo della Comunità Collinare, il magheggio gli permetterà di tirare 1.180 euri-mese. Greppia friulana. Tuttavia paludoso paraculismo dell’area friulana è subito messo in evidenza dai brani della delibera in cui si fissano i compensi per i presidenti delle Comunità della Carnia e del Collinare. Il sindaco di Raveo farà i salti di gioia al pensiero che, se verrà eletto stasera, potrà tirare 3.910 di indennità di carica e i componenti del Comitato esecutivo ben 1.180 euro a cranio. Stesso discorso per il neo presidente della Comunità Collinare e sindaco di Osoppo, Bottoni.

La delibera è del mese scorso ed era molto attesa fra il personale politico regionale. E’ quella che disciplina le indennità di carica degli amministratori delle nuove Comunità volute dall’assessore Roberti. Lo schema è così articolato. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di Montagna e Collinare 〈stesse disposizioni che per la Carnia〉 spetta un’indennità di funzione di euro 3.910 al presidente e 1.180 a favore dei componenti del Comitato esecutivo. Per le Comunità la cui popolazione complessiva dei comuni aderenti è uguale o superiore a 10.000 abitanti: euro 3.130 a favore del Presidente; 950 a favore dei componenti del Comitato esecutivo; per le Comunità la cui popolazione complessiva dei comuni aderenti è inferiore a 10.000 abitanti: 2.350 a favore del Presidente; 710 a favore dei componenti del Comitato esecutivo. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità e della Comunità di montagna spetta, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato, pari ad un importo massimo di 400 euro mensili per il Presidente e di 200 euro mensili per i componenti del Comitato esecutivo. Le indennità di funzione disciplinate dal presente atto spettano dalla data di trasformazione degli enti in Comunità, Comunità di montagna e Comunità collinare, o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette comunità, per questo generoso motivo, sono in arrivo gli arretrati per la Comunità Collinare, Riviera Friulana, Gemonese e Valli del Torre. A giudicare dai compensi si tratta di una pioggia d’oro che la greppia regionale distribuisce sugli ansiosi aspiranti al reddito di cittadinanza all’insù. Ecco spiegato il motivo per cui il Medio Friuli resta al palo dopo l’iniziativa dei tre sindaci di Codroipio, Mereto di Tomba e di Basiliano. Più divisioni, più elargizioni, più presidenti e più membri dei comitati esecutivi. Paga Pantalone tramortito dal Covid. Interessi personali e di “borsa”, anteposti alle istanze dei cittadini. .