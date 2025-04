Alessandro Basso ha tenuto a precisare: “Oggi Pordenone ricorda chi ha lottato fino all’ultimo per restituire all’Italia la libertà. La nostra terra ha sofferto la guerra fino al suo ultimo giorno, e proprio per questo conosce il valore della pace. Non è solo una giornata di memoria. È un impegno che continua. Siamo ancora quel popolo: orgoglioso, responsabile, pronto a difendere i valori in cui crede. Viva la libertà, viva la Repubblica, viva Pordenone”.