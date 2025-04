LiberazioneInTensione Exxx…Polzive!!! Contestazioni a Trieste. Dimenticato l’appello alla sobrietà: Scontri fra antagonisti e forze dell’ordine. Contestato il sindaco Dipiazza. Piero Pelù che ci facevi lassù?

A Trieste scordato l’appello alla sobrietà. L’invito per il 25 aprile doveva essere inteso come una misura ad evitare episodi di intolleranza che ci sono stati in alcune manifestazioni: come i toni insultanti, aggressivi,

Tensioni alle manifestazioni per il 25 aprile a Trieste. Alle 8.50 è iniziato il corteo degli antagonisti per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Un centinaio i partecipanti. Scontri tra il gruppo di manifestanti e le forze dell’ordine all’altezza del Burlo Garofolo. Lancio di petardi e fumogeni.