PordenoneLegge Exxx…Polzive!!! Confindustria Alto Adriatico tira la volata elettorale a Matteo Renzi e Teresa Viol. Venerdì Agrusti presenterà “Il Mostro”. Nessun appoggio a Nordio.

Pordenone Legge si schiera. Una delle più famose kermesse librarie d’Italia ha fatto la scelta elettorale per le prossime elezioni politiche: Venerdì 16 settembre, nell’ambito della rassegna, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti dialogherà col leader di Italia Viva Matteo Renzi. A meno di 10 giorni dal voto, con una operazione furbetta, l’ex presidente del consiglio arriverà a a Pordenone per presentare la sua ultima fatica letteraria: “Il Mostro”. Una lisciata di pelo clamorosa che mette in luce l’interesse di Confindustria e Pordenone Legge, per il Terzo Polo di Renzi-Calenda. Per fare un paragone con altri ospiti candidati, vedi l’ex magistrato Nordio, Confindustria non ha ritenuto opportuno “patrocinare” l’evento. Come si vede in foto tratta dal programma, l’incontro col candidato di Fratelli d’Italia, non gode dell’appoggio della compagine industriale di cui Agrusti è presidente. La presentazione di un libro è un trucco ormai rodato che consente ai candidati di evitare la scocciatura del comizio per la più agevole presentazione di un libro. Curiosità del Terzo Polo: nella lista uninominale Camera del collegio di Pordenone-Tarvisio, appare il none di Teresa Tassan Viol, che gode di ottime interlocuzioni con il Centrosinistra.