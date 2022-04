PonteRotto Exxx…Polzive!!! Il direttore Gerolin tira una fregatura atomica agli austriaci della Kronospan: I terreni promessi alla Silva sono stati acquistati da un imprenditore vicentino. Ipotesi falsa dichiarazione di Cenedella.

Il 19 aprile scorso sono arrivate le raccomandate al Consorzio della Zona Industriale di San Vito al Tagliamento (PN) in cui viene comunicato che i terreni interessati alla realizzazione del deposito di rifiuti da legno della Silva, sono stati acquistati da un imprenditore veneto. Nella ruvida lingua friulana significa aver buggerato la Kronospan. In pratica, il direttore senza laurea Daniele Gerolin aveva promesso all’amministratore Cendella l’uso di terreni che in realtà non erano mai stati di proprietà diretta della multinazionale tossica Kronospan. Anzi, dalle domande presentate in regione, emerge che l’Amministratore Delegato Massimo Cenedella (Amministratore anche di Silva srl) avesse sottoscritto la domanda dichiarando la proprietà di parte delle aree e la disponibilità (mediante, si legge, contratto preliminare di compravendita) di altre aree, cosa non vera. Le aree interessate, 5 ettari circa, risultano di proprietà di un terzo industriale, mentre altre superfici sono di proprietà del demanio dello Stato. Una figura di merda planetaria che mette fortemente in crisi il progetto di realizzare tre ciminiere a ridosso del Tagliamento e vicinissime a due scuole materne. Spetterà allo studio legale incaricato dal legittimo proprietario chiarire la clamorosa vicenda. E’ già stato chiesto un incontro con gli uffici della regione per formalizzare l’annullamento della domanda di Silva srl in quanto non è chiaro su quali terreni potrà realizzare il deposito di stoccaggio rifiuti. Sicuramente non sulla proprietà altrui sulla quale, per altro, è già in corso un progetto industriale totalmente Green da parte del titolare stesso. Come sia possibile che nessuno fra gli addetti ai lavori della zona industriale, gli uffici tecnici regionali e i funzionari che spulciano le domande non si fossero accorti della mancanza di un legittimo titolo sulle aree, risulta sorprendente. Un bidone agli austriaci concordato? A questo punto il sospetto è legittimo: il progetto va totalmente rivisto o la regione concederà ancora del tempo per le modifiche che sono sostanziali? E’ un’altra tegola che piomba sulla crapa di Agrusti, il ducetto della Delizia (nei guai con la Procura di Treviso per corruzione di un alto ufficiale della Guardia di Finanza) e dei suoi pretoriani: Gerolin, Mascherin e il segretario in pensione Colussi candidato sindaco a Casarsa per conto dei tossici. Nel frattempo è convocato per stasera il consiglio comunale, oltre al bilancio sono previste le discussioni su due interpellanze di rilievo: Kronospan e centraline firmate dai consiglieri Chiaruttini, Delle Fratte e Sandri.