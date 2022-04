CinCinFontanìn Exxx…Polzive!!! Dopo un anno di attesa, revocato a Pirzio Biroli l’incarico di riqualificazione del chiosco del Cormòr. Costi saliti da 700mila a 850 mila euri. Escussa la fidejussione di 5.000 euri

Nel dicembre 2020 il sindaco di Udine Fontanini e l’assessore Michelini avevano riposto la fiducia e affidato i lavori del progetto di riqualificazione funzionale, della zona chiosco, parcheggi, ingresso e area eventi del parco del Cormòr, all’architetto Roberto Pirzio Biroli. Martedì il comune ha risolto in contratto perché gli elaborati del progetto sono stati presentati ai dirigenti con 237 giorni di ritardo. Negli otto mesi di attesa, sono state registrate un paio di proroghe e presentate 5 tavole grafiche architettoniche giudicate assolutamente sufficienti. Il costo del progetto originale sfiorava i 700.000,00 euri cui è seguita la comunicazione di affidamento in data 18 dicembre 2020. Nel maggio 2021 è stata approvata la variazione di bilancio che prevedeva l’aumento di € 150.000,00 per l’opera di Pirzio Biroli. Il nuovo importo totale dell’opera saliva a € 850.000,00 evidenziando che i lavori dovevano essere avviati agli inizi di novembre 2021. Dopo aver giudicato inutilizzabili gli elaborati consegnati al comune, e che il computo metrico riportava una spesa per lavori lievitata a un totale di 1.011.372,96 euri, in totale difformità dall’importo stanziato per l’opera di € 850.000,00, il dirigente del servizio Renato Pesamosca, visto il disciplinare d’incarico che prevede la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, ha avviato il procedimento di risoluzione contrattuale per l’escussione della garanzia definitiva presentata dall’arch. Roberto Pirzio Biroli per l’importo di € 5.075,20. Il chioschetto del Cormòr, dopo due anni, resta ancora nel mondo dei sogni di Michelini-Fontanini.