PolverieraNo-Vax Exxx…Polzive!!! A Osoppo (Ud) scritte ingiuriose contro la Polizia e minacce di Morte rivolte a Fedriga. Spunta la firma delle BR. Il sindaco denuncia

Il sindaco Luigino Bottoni ha già informato dell’episodio il presidente Fedriga e i Carabinieri della stazione di Osoppo. Domani mattina si recherà in caserma per formalizzare la denuncia contro ignoti per le scritte ingiuriose, incitamento all’odio e minacce aggravate apparse questa mattina su un edificio di proprietà del comune che si trova nel parco del Rivellino, la palazzina che ai tempi del Sunsplash era destinata alla biglietteria. Bottoni osserva: «Non può passare inosservato un messaggio così carico di odio. Mi preoccupa il riferimento alle BR che si nota accanto alla scritta di Fedriga. Il presidente – conclude il sindaco – è stato informato». Le preoccupazioni del sindaco sono legittime in quanto la stella a 5 punte era il simbolo che che Renato Curcio aveva scelto ispirandosi al movimento di guerriglia urbana dei Tupamaros dell’Uruguay.