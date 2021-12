PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Macinato sul nascere il campo largo inaugurato dal PoloCivico. Il Pd incenerisce Sergio Bini. Il CentroDestra: abbiamo già un candidato. Marchetti dominus dell’ASP.

All’apparenza, tutto faceva pensare che il “Campo Largo” teorizzato da Enrico Letta potesse esprimersi al meglio nel cuore del Friuli: Codroipo.

Mercoledì scorso, come riportato su queste pagine, nel buon resort dell’ambasciatore Luciano Facchini di viale Duodo, il Polo Civico di Turcati, Comisso e Trevisan aveva organizzato un interessante incontro con lo scopo di inaugurare una nuova fase di rilancio per il territorio. Mettere a fattor comune le eccellenze individuali della città per intercettare i fondi del Pnrr. Opportunità di livello che è stata subito bocciata dal Pd locale che, per bocca di Gabriele Giavedoni, ha fatto notare che vi sono ancora troppe diversità di vedute nel campo dei diritti civili e della democrazia. Le dichiarazioni dell’assessore regionale Bini sulla famiglia (padre, madre, figli ecc.) hanno fatto infuriare l’esponente Dem che ha liquidato in partenza il “Campo Largo” del Polo Civico prospettato mercoledì scorso. Osserva il filosofo Giavedoni:

«L’Assessore regionale alle pubbliche relazioni Sergio Bini tuona: “La famiglia è composta da padre, madre e figli” e vede “poco naturale” due mamme e due papà. Questa è l’area del nuovo “Centro civico” a cui guardano anche a Codroipo molti esponenti locali. Chiedo apertamente quindi a Giancarlo Tonutti se la sua “proposta civica” con Polo Civico, che attualmente va a braccetto con questi personaggi, intenda propugnare anche a Codroipo queste letture superate della realtà. Noi del Partito Democratico di Codroipo abbiamo un’idea più contemporanea della società…».

Il petardo è di livello e non l’unico. Nel campo del Centrodestra, i partecipanti all’incontro di mercoledì sera assicuravano che Forza Italia e Lega non faranno mai e poi mai accordi con Tonutti, Banelli, Nardini, Trevisan. Impossibile. In questo senso, una voce dal sen sfuggita annunciava addirittura che la Lega ha già in tasca il nome del candidato sindaco.

La ricognizione è complessa anche perchè all’interno della Lega di Codroipo vi sono due anime che si guardano in cagnesco, come fumo negli occhi. Tuttavia, esponenti vicini al palazzo, confermano che saranno le segreterie regionali a decidere e pare che la città di Codroipo, per il centrodestra, vada alla Lega. Ma non sarà l’attuale vice sindaco Zoratti.

Infine la madre di tutte le battaglie del Medio Friuli. L’Asp Daniele Moro. Il sindaco Marchetti gode di una posizione privilegiata in quanto il Cda da lui nominato resterà in carica fino a metà giugno del 2023. Un elemento non marginale che gli consente di esercitare un ruolo di primo piano nella fase delle scelte per il suo successore.