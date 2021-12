BurrascaGorizia Exxx…Polzive Inverno rigido per ForzaTragica. Ziberna senza maggioranza. A Duino arriva in soccorso Savino

Due comuni pilastri del confine orientale italico che sono risucchiati nel tormento della crisi. Ambedue governati da Forza Italia. A Gorizia la parola che ricorre maggiormente è “polverizzazione” a Duino “Irricebibile”. E’ la risposta della coordinatrice regionale Fvg di Forza Italia alle richieste dell’assessore comunale Massino Romita che, forte di 4 consiglieri sta mettendo in crisi la giunta Pallotta e chiede maggiore spazio per sè. Romita è in giunta ma rappresenta la parte critica della maggioranza. L’altro ieri è intervenuta l’onorevole Savino che ha respinto le istanze del transfuga che si è staccato da Forza Duino Aurisina per fondare Alleanza per Duino. La temperatura è alle stelle e la sinistra si sta organizzando per le elezioni del prossimo anno. Una situazione più complicata è quella che si registra a Gorizia. Come riporta Il Piccolo, “La bocciatura dell’assestamento di bilancio nell’ultimo consiglio comunale ha evidenziato la debolezza dell’attuale Giunta che non ha più una maggioranza sicura. Anzi, il problema si è acuito causa il voto di astensione di Sergio Cosma, un fedele di Ziberna in quota Fratelli d’Italia. C’è un problema di numeri e di polverizzazione dei partiti che sostenevano Ziberna. Evaporati. Oggi il centrodestra garantisce solo 19 voti. Non uno in più.

Francesco Piscopo e Pasquale Picariello si sono accasati con Carlo Calenda e si sono messi sul mercato, dialogano anche con il centrosinistra. I “contras” appaiono spezzati in due tronconi: Franco Zotti (Legalizziamo Gorizia) e Serenella Ferrari (Regione Futura) ormai hanno abbracciato la battaglia No green pass assieme all’ex assessore comunale Ferdinando De Sarno mentre Rinaldo Roldo (Cambiamo) ha già preso le distanze da questa “mutazione”, bollando come «una buffonata» lo show di Zotti nel Consiglio comunale in presenza dedicato al Milite Ignoto. Assieme a Roldo c’è Riccardo Stasi. Il capogruppo del Pd Marco Rossi ha definito lo stato politico goriziano «giunta di minoranza» con la richiesta (respinta dal diretto interessato) di dimissioni da parte del sindaco. Se poi aggiungiamo il fatto che fra i diciannove fedelissimi, o presunti tali, c’è pure il forzista Fabio Gentile (rappresenta l’ala critica) si capisce quanto sia difficile governare in questo momenti”. Nel momento in cui Forza Italia aveva clamorosamente dato segni di vitalità inaspettata, nei due comuni di confine si registra il crac.