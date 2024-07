PiantedosiSclerosi Exxx…Polzive!!! Il ministro dell’interno se ne frega dell’invasione di migrantes in Friuli. Gli agenti impegnati a contrastare l’immigrazione clandestina sono abbandonati al confine di Rabujese sotto il sole e senz’acqua in un gabbiotto di lamiera come ufficio.

Scrive Serenella Bettin oggi su “Libero”.

I poliziotti che dovrebbero presidiare il valico di Rabujese (nevralgico), sono stati sistemati in mezzo alla foresta dentro un gabbiotto di lamiera. Lo riporta, con tanto di foto, il quotidiano “Libero” di oggi.

“L’ufficio della polizia di frontiera italiana, al confine con la Slovenia, è uno “splendido” gabbiotto/container di due metri per due. Benvenuti a Trieste, colabrodo della rotta balcanica. Siamo al valico internazionale di Rabuiese, nevralgico punto di passaggio con il confine orientale. Talmente nevralgico che la polizia che controlla auto,moto, camion,frontalieri, turisti ed eventualmente profughi, lavora dentro un caldissimo container senza acqua né frigorifero: una tortura, in estate soprattutto. L’aria condizionata c’è, rinfresca un po’ l’ambiente: peccato che i controlli vengano fatti ovviamente fuori, e gli agenti stanno lì per ore sotto il sole.