PeratonerPapale Exxx…Polzive!!! Scoppiettante commissione consiliare a Udine. Il caso del destino de “I Faggi” esalta la dipendente Oikos dirigente del Pd: “Gli adolescenti stranieri sono educabili, creare connessioni con giovani migranti e giovani italiani”. Barillari incalza Gasparin: Quanti sono i pretendenti della casa albergo?

Da Papa Francesco a Thomas Hobbes sfiorando Luigi Einaudi. Quella che si è svolta ieri a Udine è stata una commissione consiliare di altissimo livello che affrontava principi economici e sociali, legati ai tre nomi, degni di una capitale europea. Il tema, come anticipato su queste pagine, era quello del destino della casa albergo “I Faggi” un asset dell’Asp La Quiete presieduta da Alberto Bertossi (nomina centrodestra) presente in sala Ajace. Il profilo einaudiano lo espone il consigliere di Forza Italia Giovanni Barillari che sollecita l’assessore delegato alle tutele sociali, Gasparin, a riferire in aula sui possibili acquirenti interessati al residence. “A me dispiace che un pezzo di struttura pubblica venga ceduto a un privato per interessi suoi personali”. L’ex assessora Laudicina incalza: “Quante volte, lei assessore Gasparin, ha partecipato ai Cda de La Quiete? e a che titolo?”. La domanda è pertinente poiché tutti si chiedono come mai la residenza di 72 appartamentini sia in stato di abbandono. Perché nessuno si è mai preoccupato di ristrutturare? Chi è interessato all’acquisto? la Sinloc di Padova? oppure una società immobiliare che fa capo a Pilosio? Su queste ipotesi la maggioranza si sta lacerando. Dal canto suo, Anna Peratoner, dirigente del Pd e dipendente della cooperativa di accoglienza Oikos esibisce la caratteristica terzomondista della sinistra al potere a Udine. Dopo il caos creato dai minori non accompagnati sia in città (stazione delle corriere e viale 23 marzo) che a Cavazzo Carnico e Tolmezzo, la consigliera ha proposto di trasformare il residence in una nuova destinazione. Mettere insieme tipologie diverse di comunità. Mettere in connessione studenti universitari con persone anziane, migranti giovani con giovani italiani. Se c’è una cifra che questa commissione deve avere, è quella di costruire proposte. La cultura dello scarto – ribadisce Peratoner citando il Papa – spero che non prevalga mai. E allora dobbiamo ricordare che gli adolescenti stranieri, per quanto difficili da educare, non sono da emarginare; non c’è nessuna persona che non sia educabile. Lo dice la costituzione, se non c’è l’intenzione di stare nel regno delle possibilità per nutrire il lupo buono che c’è in ognuno di noi e non il lupo cattivo (Hobbes) non andiamo da nessuna parte”. In conclusione l’affondo tipico della sinistra Ztl: “Credo che gli adolescenti che vengono spostati per tre volte da una comunità ad un’altra e liquidati come dei delinquenti, si trasformano in una profezia che poi si avvera”. Chiude il consigliere Michelini (lista Fedriga): “Non ho capito qual’è qual’è l’intenzione del comune su questa struttura”. Il presidente Bertossi ha riferito che c’è ancora riservatezza.