PeratonerInvasioner Exxx…Polzive!!! Bufera in Asugi: a decidere le sorti degli infermieri del nuovo piano emergenze il direttore sanitario invita l’anestesista delle “croci” Peratoner. UilFpl e Nursind chiedono intervento vertici della regione e degli ordini professionali. Diffida ad Asugi.

Recentemente si sono tenute diverse riunioni, nella sede di coordinamento sanitario regionale di Udine, con la presenza dei direttori sanitari delle aziende del servizio sanitario regionale per decidere come e quando attivare la rotazione degli infermieri prevista dal Piano Emergenza Urgenza della regione. Stefano Bressan di UilFpl e Luca Petruz di Nursind “Ritengono molto grave che a questi incontri non fosse presente la figura dell’infermiere che rappresenta l’80% del sistema emergenza urgenza regionale, o della Direzione delle Professioni Sanitarie, visto che si parla della loro professione e non di quella medica”. Inoltre, aggiungono i due segretari generali, “ci risulta che per ASUGI il direttore Sanitario abbia delegato incredibilmente e inspiegabilmente il direttore medico del servizio di emergenza territoriale Peratoner, quindi professione infermieristica sempre più rappresentata da medici, in questo caso anestesisti. La proposta elaborata dall’azienda di coordinamento sanitario ha correttamente coinvolto gli infermieri ma, abbiamo l’impressione che sia stata contrastata e non accettata proprio dal dott. Peratoner che fregiandosi della delega di ASUGI si è sostituito ancora una volta agli infermieri, arrecando un gravissimo danno a tutto il sistema dell’emergenza urgenza perorando solo una causa che ha tutto l’aspetto di una questione “personale o per pochi”. Per tal motivo, Uil Fpl e Nursind denunciano e condannano questa continua intromissione nella professione infermieristica da parte di alcuni medici che continuano a non svolgere la loro attività e si sostituiscono ad altra professione. Vista la gravità di quanto sopra descritto, Uil Fpl e Nursind chiedono l’intervento della Regione e degli Ordini Professionali infermieristici “per ristabilire le competenze e le responsabilità delle diverse professioni che compongono il mondo sanitario. In attesa di un riscontro in tempistiche strette anticipiamo sin d’ora che procederemo in tutte le sedi competenti per la tutela della professione infermieristica e delle professioni sanitarie”. Stefano Bressan segretario generale Uil Fpl e Luca Petruz di Nursind – diffidano Asugi nel perseguire tale irresponsabile percorso che sta portando allo sfascio del sistema di emergenza urgenza della Regione FVG.