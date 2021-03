PerAsperaAdAstra Exxx…Polzive!!! Bloccato il farmaco AstraZeneca in tutto il Nord Est. In Friuli la direzione centrale salute ritira 50 fiale. Esclusivo.

Il farmaco, venduto in offerta speciale 〈20-25 euri in meno〉 rispetto a quello della Pfizer, si è rivelato un bidone. La direzione centrale salute della Regione Fvg ha bloccato l’utilizzo di 50 fiale del lotto AstraZeneca ABV 2856 ancora nelle disponibilità dei centri vaccinali regionali il cui utilizzo oggi, giovedì, è stato sospeso. La decisione del blocco è stata presa da parte dell’Agenzia del farmaco a seguito della morti di tre appartenenti alle forze dell’ordine. Nas dei carabinieri sono in azione in tutto il Nord Est. In regione assicurano: “Blocco precauzionale ma da noi nessun caso di episodi di rilievo”. L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha infatti sospeso «in via precauzionale» l’utilizzo di un lotto del vaccino AstraZeneca: si tratta del lotto ABV2856 in relazione ad alcuni «eventi avversi gravi» Tra questi, ci sono certamente due casi segnalati nelle ultime ore in Sicilia e che riguardano un sottufficiale della Marina e un ispettore della Polizia di Stato, morti nei giorni scorsi. Un terzo caso sospetto riguarda il decesso, avvenuto alcuni giorni fa, di un carabiniere 54enne di Trapani su cui l’autopsia non avrebbe però fornito elementi per associarne in modo chiaro la morte al vaccino. E’ opportuno precisare che è attivo un monitoraggio costante delle reazioni avverse che, finora, non ha fatto registrare episodi di rilievo, ma solo eventi lievi che si possono comunemente verificare dopo l’erogazione di un vaccino. Il comunicato di Aifa precisa che: “non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi segnalati”.

Nei giorni scorsi, e nelle scorse ore, altri lotti di AstraZeneca sono stati bloccati da altri Paesi, ultimi la Danimarca, la Norvegia e l’Islanda; prima lo avevano fatto Austria, Lituania, Estonia, Lettonia e Lussemburgo.