PdFvg Exxx…Polzive!!! Sovvertiti tutti i pronostici sul nuovo segretario. Caterina Conti vince la partita congressuale contro Franco Lenarduzzi. E’ lei la nuova segretaria regionale del PD.

Era data per sconfitta rispetto a Franco Lenarduzzi e invece Caterina Conti, nominata da Ellly Schlein in Direzione nazionale nella primavera scorsa, è la nuova segretaria regionale del Partito Democratico. I delegati eletti nella lista a sostegno della candidatura di Caterina Conti sono 61 mentre quelli della lista a sostegno della candidatura di Franco Lenarduzzi sono 59. I 120 componenti saranno assegnati in proporzione ai voti ottenuti. Fra i sostenitori di Caterina Conti, lista Ripartiamo, spiccavano i nomi di Eleonora Meloni, Elisa De Sabbata, Silvia Savi, Massimiliano Pozzo, Cristiano Shaurli, Fausto Tomasello, Susi Centis, Lodovico Sonego e Valentina Repini. Su Franco Lenarduzzi, lista #Voltiamopagina, i nomi più in vista erano quelli di Venanzi, Coppola, Santoro, Strizolo, Rudy Buset, Ionico, Carlo Giacomello, Da Giau, Andrea Carli, Enrico Guin, Laura Famulari, Linda Tomasinsig, Enrico Gherghetta e Laura Zanella. Spitalieri ha reso noto che si tratta ancora di dati ufficiosi che saranno certificati e resi noti in dettaglio dalle Commissioni congressuali delle quattro federazioni provinciali nella giornata di oggi. Oltre 130 circoli sono stati coinvolti nelle operazioni. «Grazie di cuore a tutte le iscritte e gli iscritti che hanno partecipato al congresso. Il Pd è un partito pieno di vita e di voglia di stare in campo, con le sue idee, i suoi valori, la sua identità forte e plurale», ha dichiarato Caterina Conti.