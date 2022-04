PartitaRifiorita Exxx…Polzive!!! Il Codroipo Calcio si salva: Resta in Eccellenza. Scatta l’operazione Grande Centro della piramide Facchini-Canciani-Nardini. Sbrego Alessandro Ciriani-Riccardo Riccardi

Nella lotta per la salvezza, il Codroipo ha battuto ieri fuori casa la Gemonese per 1 a 0. In virtù di questo risultato i “Red Devils” allenati da Salgher si sono salvati e restano in Eccellenza. Decisivo al 10′ del primo tempo il gol di Nadalini che ha piegato gli avversari allenati dal mister Mascia. Altrettanto decisiva, nel secondo tempo, la parata su calcio di rigore battuto dal centravanti Ursella che il portiere del Codroipo, Peressini ha neutralizzato. Questa la sintesi dei 90 minuti disputati nel campo della Gemonese.

Più complesso il dopo partita che, complice l’euforia del risultato, ha visto i vertici dell’Asd di Codroipo (vedi foto) impegnati in un fitto conciliabolo su un tema molto delicato come quello delle elezioni. Sia il centrodestra che il centrosinistra sono ingessati in dinamiche pre partitiche molto difficili da risolvere. Per questo motivo è riapparsa la figura dell’ambasciatore di scuola Vaticana Facchini. L’imprenditore codroipese ha colto l’occasione della salvezzaa per trascinare Guido Nardini nella costruzione di un nuovo assetto elettorale: il grande centro. Confinare le estreme, abbandonare il progetto del misconosciuto Gianluca Mauro sostenuto dalla Lega e mettere a fattor comune una coalizione completamente rinnovata guidata dal presidente del calcio codroipese con la condivisione dell’ex dirigente in campo sanitario Luigi Canciani. Un ribaltone pasquale inaspettato destinato a imprimere un’accelerazione improvvisa nel quadro pre-elettorale del Medio Friuli in vista del voto del 12 giugno. I tre sono al lavoro per far convergere le formazioni moderate del centrodestra con il Polo Civico. In realtà è ciò che sta avvenendo a Verona dove Lega e Fratelli d’Italia appoggiano l’uscente Sboarina mentre Forza Italia non ha ancora deciso. A rafforzare la declinazione calcistica del presidente Nardini nel campo elettorale, gioca un ruolo fondamentale lo scontro in atto fra Alessandro Ciriani e l’assessore Riccardo Riccardi. Il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia chiede a gran voce le dimissioni di Jo Polimeni, direttore generale dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale: “Ha distrutto ogni rapporto, sarà un genio incompreso, ma se ne vada”. Sulla testa di Polimeni si sta consumando un violento scontro fra i Patrioti e Forza Italia destinato ad incendiare la coalizione. Per l’assessore Riccardi, Jo Polimeni non si tocca.