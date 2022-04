CiaoMario Exxx…Polzive!!! I partiti non lo sopportano più: Vattene pure alla Nato. Aperta la campagna elettorale. La riduzione dei parlamentari aumenta la concorrenza in Regione.

Draghi ha capito di non avere più in mano la maggioranza e si è reso perfettamente conto che la legislatura di fatto è finita, anche se tecnicamente non si voterà (a meno di clamorosi colpi di scena) prima del marzo 2023. Non è un mistero che punti alla segretaria generale della Nato, la concorrenza c’è, ma lui ha tutte le carte in regola per succedere a Jens Stoltenberg. E poi, male che vada, nel 2024 c’è sempre la possibilità di diventare presidente della Commissione Europea, perciò legislatura The End e periferie sotto stress elettorale. In tal senso, s econdo rimbalzi che giungono da Trieste, Fedriga ha raccomandato ai parlamentari uscenti che non verranno rieletti a Roma di impegnarsi per le regionali. La sfoltitura è drammatica: con il crollo delle percentuali e il taglio dei parlamentari da 945 a 600 (400 deputati e 200 senatori) garantire la rielezione a tutti è impossibile. Solo in regione si passerà da 20 a 12 parlamentari (8 deputati e 4 senatori). Chi saranno i privilegiati visto che rimarrà il Rosatellum che premia le coalizioni? Ci saranno sicuramente nuovi innesti e poi c’è la variabile Fratelli d’Italia che nel contesto nazionale è il partito di maggioranza della coalizione. Gli uscenti sono: ETTORE ROSATO, DEBORA SERRACCHIANI, SABRINA DE CARLO, LUCA SUT, SANDRA SAVINO, ROBERTO NOVELLI, GUIDO GERMANO PETTARIN, AURELIA BUBISUTTI , VANNIA GAVA, DANIELE MOSCHIONI, RENZO TONDO, WALTER RIZZETTO, TATIANA ROJC, STEFANO PATUANELLI, LAURA STABILE, FRANCO DAL MAS, MARIO PITTONI, RAFFAELLA FIORMARIA MARIN, MASSIMILIANO PANIZZUT. In totale 14 del centrodestra, 3 del PD e 3 di 5Stelle. per coloro che non staccheranno il biglietto per Roma ci sarà sicuramente lo spazio per la candidatura nelle liste regionali. ma questo è un altro film. Piuttosto sulla coalizione incombono le schermaglie delle comunali.

Il centrodestra si spacca a Palermo e ora rischia di spaccarsi anche altrove. Il Corriere della Sera parla di un possibile “effetto bomba sulle alleanze, anche altrove. Soprattutto dove non c’è accordo, a Verona, Parma e Catanzaro, oltre ad Oristano. Nella città veneta, la Lega ha confermato l’appoggio all’uscente Sboarina, di FdI, FI ancora no, in attesa di avere un segnale, magari da Zaia al quale si chiede un assessore azzurro in giunta regionale. A Parma invece c’è l’accordo tra Lega e FI per Vignali, FdI deve decidere se aggregarsi, così come a Catanzaro. Ma ormai il tema è nazionale”, dice il Corriere.