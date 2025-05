PapaLeoneXIV Exxx…Polzive!!! In Friuli è già iniziata la corsa per guadagnarsi le simpatie del Pontefice. Il distretto di Codroipo si fa sganciare dalla regione 550 mila euri per la manutenzione della chiesa “Rosa Mistica”. Esultano gli agostiniani.

Il Medio Friuli sotto la protezione di Maria “Rosa Mistica”, una delle figure più significative dell’iconografia agostiniana. Leone XIV, Robert Prevost è il primo papa appartenente all’Ordine di Sant’Agostino nella storia della Chiesa cattolica. Per tal motivo c’è uno stretto legame fra “Rosa Mistica” e il Pontefice. Gli amministratori più attenti dei comuni italiani hanno già iniziato ad attivare le batterie diplomatiche per esplorare le forme più consone da concepire per attirare le attenzioni del Vaticano. Non si sa mai. A Codroipo(Ud) sono in corso i lavori di riqualificazione del Distretto e nel complesso rientra anche l’intervento di manutenzione straordinaria della Chiesa Rosa Mistica”. L’incarico di progettazione è stato affidato allo Studio Tecnico ing. Paron Giorgio con sede a Codroipo (UD) per complessivi € 552.121,10, di cui € 329.397,38 per lavori. Nel Medio Friuli gli agostiniani sono graditi ospiti.