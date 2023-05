PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! Stasera a Cividale il derby dei veleni. Sconsigliata, per motivi di ordine pubblico, la presenza dell’accreditato Leonarduzzi.

Stasera al palazzetto di Cividale (Ud) si gioca la gara 4 dei play-off di basket A2 fra la Gesteco Cividale e l’Apu Old Wild West di Udine. Gli udinesi, dopo la vittoria di sabato scorso si trovano in vantaggio per 2 a 1. Se anche stasera vincesse, l’Old Wild West sarebbe qualificata alle semifinali. La squadra di Pedone Gsa parte favorita ma l’ambiente sportivo ha già squalificato il gruppo dopo le scandalose esibizioni che la tifoseria della squadra udinese ha ripetutamente mostrato dal Settore “D” del palazzetto di Cividale. Non è che le cose vadano meglio sul campo, visto che, come riporta “Il Gazzettino”, un giocatore come Briscoe è “troppo impegnato a provocare gli avversari o a rivolgere gesti irriverenti al pubblico”. Una festa dello sport avvelenata dagli sconsiderati tifosi che, impermalositi dalle critiche rivolte su queste pagine, hanno vomitato odio e rancore provinciale verso il giornalista. Per tal motivo, pur in possesso di un regolare accredito per la gara di stasera, a Leonarduzzi è stata sconsigliata la presenza in palazzetto per assistere alla partita. Il timbro della latrina udinese su un derby dall’alto valore agonistico.