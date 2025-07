PalmanovaSottoLeSuola Exxx…Polzive!!! Perché investire milioni e milioni nel turismo se dobbiamo mostrare gli scempi? Friuli regione di pale, caserme e antenne. Dopo i piloni eolici alti 200 metri piantati nelle Valli del Natisone, la barbarie degli amministratori ferisce Palmanova, patrimonio dell’Unesco: Spunta in pieno centro storico una torre-antenna alta 20 metri.

Sono in corso oggi, mercoledì, i lavori di ampliamento-manutenzione di una torre-antenna di servizi telefonici alta circa 20 metri installata sul tetto di un’abitazione nel pieno centro storico di Palmanova fra contrada Cappello e via Giustinian. I turisti, inevitabilmente, che da piazza grande si dirigono a est verso i bastioni impattano contro questa orribile installazione (un’antenna telefonica) sistemata sopra il tetto di una casa. Palmanova è patrimonio dell’Unesco. Non passa giorno che l’amministrazione, giustamente, ne faccia motivo di orgoglio e trasmetta la credenziale sui canali preferenziali. La stessa Regione, nel recente assestamento di bilancio, ha destinato milioni e milioni al settore del turismo e al commercio. Quale turismo? quello delle pale eoliche impiantate nelle Valli del Natisone? Siluri alti 200metri?

Se sopra Cividale il progetto di devastazione del territorio è ancora sotto osservazione della Valutazione di impatto ambientale, a Palmanova sono più veloci e la torre, (non si parla di un pilone!!), è già stata tirata su. Come fotografia di benvenuto ai turisti. Una ferita profonda nel cuore della città patrimonio dell’Unesco. Grazie al regolamento sulla telefonia mobile, votato dai precedenti amministratori, le onde elettromagnetiche di incerto livello di gravità, inondano il cuore della Fortezza. Un pericolo che in altre città è già stato sventato con la revisione di tutti i piani di installazione di nuove antenne. A Palmanova no. In pieno centro e in mezzo alle case, 3 anni fa è spuntata un’antenna. Quella che oggi è stata ampliata. Creando un danno estetico notevolissimo. Inoltre vanno considerati i veleni e il grado di tossicità altissimi come dimostrano recenti studi scientifici, salute a rischio per donne e bambini. Benvenuti in Friuli terra di caserme, pale, piloni er antenne. Anzi, torri-antenne. A che serve investire nel turismo se dobbiamo esibire gli orribili scempi?