CentroDestraBatteInTesta Exxx…Polzive!!! Il destino del Friuli nelle mani degli indecisi Meloni, Tajani, Salvini e Lupi. Tutto rinviato a settembre. Fonte leghista: “Meloni non rinuncerà mai al Veneto”. Salgono le quotazioni di “FedrigaTerzo” in Fvg.

Secondo le agenzie e i quotidiani di area veneta dal vertice di ieri fra i quattro leader della coalizione, Meloni, Tajani, Salvini e Lupi non è uscita nessuna indicazione. Tutto imballato. L’unica decisione presa è stata quella di rinviare tutto di una settimana. Nel frattempo si avranno le idee più chiare dopo gli sviluppi nelle Marche, regione che interessa alla premier, oggi ancora di più dopo il caso dell’indagine giudiziaria sul candidato del campo largo Matteo Ricci. Ma il capitolo che più interessa il Friuli è quello della candidatura in Veneto. Una fonte autorevolissima segnala che in Veneto la partita sarebbe già chiusa. Perché la premier vuole centralizzare tutte le decisioni a Roma? Decide lei e, a quanto è dato sapere, la premier non avrebbe nessuna intenzione di cedere il Veneto alla Lega. Il Veneto è la regione dove Fratelli d’Italia ha ottenuto il risultato più alto. Di fronte a questo scenario, che andrà perfezionato al prossimo incontro, con il Veneto assegnato a Fratelli d’Italia, salgono le quotazioni di Massimiliano Fedriga in Friuli. Naturale.