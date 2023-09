PalmaAlleArmi Exxx…Polzive!!! Rissa furiosa al Luna Park di Palmanova. Ragazzini indiavolati si pestano come bestie. Spuntano coltelli. Alcuni feriti. Ambulanza e carabinieri sul posto. Assente il servizio di vigilanza. Città fuori controllo. Video esclusivo.

Due ragazze in preda a una crisi di nervi. Una con una fortissima botta in testa e un ragazzo con una ferita alla mano che ha richiesto l’invio di un’ambulanza e l’intervento dei sanitari. Un sabato di disordinata follia nella tormentata Palmanova quello vissuto eri pomeriggio. La miccia si è accesa verso e 16 quando è scoppiata una prima rissa tra esagitati in piazza grande in mezzo al Luna Park allestito per i festeggiamenti di Santa Giustina. Circa una sessantina di adolescenti, per lo più di origine straniera, si sono dati appuntamento in mezzo alle giostre per menarsi come bestie. Due ore di guerriglia sotto gli occhi increduli di genitori e ragazzini che pensavano di trascorrere un sabato tranquillo fra pop corn, montagne russe e tagadà e che invece si sono trovati inghiottiti dai “The Warriors”. A quanto si è capito, la vicenda va ricondotta alla nuova tendenza di queste generazioni che, intontiti da Tik Tok si danno appuntamento in luoghi molto frequentati, come città, sagre, fiere, per esibire il loro disagio pestandosi con bastoni, cocci di bottiglie, coltelli e altri oggetti contundenti. E’ il loro passatempo preferito. A calmare i bollori degli spirtati è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, ma senza successo. Il caravanserrarglio è andato avanti per un paio d’ore; uno show surreale misto tra violenza e festa, il cui teatro è stato l’ingresso di Porta Cividale e la zona di fronte al municipio. Questo è il primo dei 4 week end di festa dedicato a Santa Giustina dove l’ex città fortezza è ormai solo un triste ricordo. Una città Far West in cui il servizio di vigilanza, previsto per quel tipo di manifestazioni, era totalmente assente.