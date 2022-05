PalazzoReale Exxx..Polzive!!! Udine custode delle garanzie costituzionali e della libertà di espressione. Il Tribunale assolve Leopost difeso dall’avvocato Rinaldo Belvedere.

E’ giunto ieri a sentenza il processo contro Leopost promosso da Silvia Contardo, revisore dei conti del comune di Pasian di Prato (Ud). Il giudice Paolo Lauteri ha assolto l’imputato accusato di diffamazione a mezzo stampa. La professionista aveva trascinato il giornalista in Tribunale per via di una interpretazione obliqua che aveva dato relativamente a un testo apparso su queste pagine. Alla fine del 2019 Leopost dava conto delle operazioni di formazione della commissione di esaminatori di un concorso per due posti in comune. Stranamente il presidente del collegio non era, come da regolamento comunale, il segretario del comune (allora Spanò), bensì il revisore dei conti Silvia Contardo. Il sospetto che qualcosa non funzionasse era determinato dal fatto che nello stesso concorso vi partecipava il consigliere comunale Donato De Santis. Perché la segretaria comunale aveva schivato il compito di presiedere la commissione come previsto dal regolamento comunale e scaricarlo alla Contardo? Il brano di allora riportava:

“Oggi (2 marzo 2020) si sono svolte le prove orali del concorso pubblico “casalingo” viziato da un traffico d’influenze spaventoso: un candidato al colloquio e una presidente della commissione. Uno è l’ex consigliere comunale bocciato dal Tar (Donato de Santis) e l’altra è la revisore dei conti dello stesso comune, Silvia Contardo (…). Le graduatorie resteranno valide per 3 anni. Poi metti che qualcuno rinunci e il gioco è fatto, si va a scalare (…). L’ex consigliere si trova 5° nella graduatoria provvisoria e per la modalità della ripescatura, farsi assumere in una qualsiasi amministrazione pubblica, sarà un gioco da ragazzi. Entro la fine dell’anno, il cocco del sindaco (Da Pozzo), sarà sistemato. E così sarà.