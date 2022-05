MeloniPolveroni Exxx…Polzive!!! Saltano i nervi ai BenitonRemix: Il patriota Fabiani strappa la tessera. Bufera a Buja, Calligaro manovrato dall’asse Saro-Fulchir. Spunta l’ex vice Silvia Pezzetta. Polveriera a Pocenia.

Domani sera, col pretesto dell’anniversario del terremoto, si ritroveranno al bar Oasi di Pocenia alcuni militanti friulani di Fratelli d’Italia. Pocenia è il comune dove avvenne il fattaccio di qualche mese fa quando Ugo Falcone voleva colpire con una bottiglia il consigliere regionale Leonardo Barberio. Da quell’episodio ne sono seguiti altri che hanno fatto salire la tensione all’interno di Fratelli d’Italia in particolare contro il modus operandi dei circoli. Per questo motivo è intenzione dei partecipanti all’incontro di domani sera di dare vita a una nuova associazione parallela al partito di Fratelli d’Italia. Si chiamerà: “Dio Patria Famiglia”. Assicurata la presenza di amministratori, sindaci e consiglieri regionali. Aprirà i lavori Evaristo Ammirati e li concluderà Annino Billia. L’iniziativa trae spunto da quanto accaduto nei giorni scorsi a Buja quando alcuni iscritti si sono autosospesi, fra i quali il ristoratore Roberto Fabiani (già alle Betulle di Osoppo), che ha strappato la tessera di fronte al presidente del Circolo di Buja, Pierangelo Scajola. Un partito totalmente imbambolato al punto che, paradossalmente, rischia di diventare un protagonista di primo livello alle prossime comunali. Nella località collinare è confermata la candidatura a sindaco del vice Giovanni Calligaro, isolato da tutta la maggioranza escluso l’uscente Bergagna, mentre salgono inaspettatamente le quotazioni di Silvia Pezzetta (oltre 350 preferenze) che potrebbe aggregare i delusi del trattamento che i partiti hanno riservato loro (per esempio Alberto Guerra e Marco Zontone). Per questo motivo, dalle macerie di Lega e Fratelli d’Italia si va via via plasmando la candidatura sindaco di Silvia Pezzetta che presenta notevoli credenziali di successo visto il malcontento esploso in questa fase pre elettorale all’interno del centrodestra. Rimbalzi dal colle segnalano la presenza di manovratori che si nascondono dietro Calligaro, coloro che hanno fulminato la candidatura a sindaco dell’europarlamentare della Lega Elena Lizzi: Saro (in duplex) e Fulchir.