PaceBianconera Exxx…Polzive!!! Su Tv 12 va in onda l’Agenda Terasso. Ospiti: Pecile, Cerno e Mosanghini. La presenza del direttore del Messaggero Veneto certifica la fine delle ostilità con i Pozzo. Voci sulla cordata.

Il pretesto del libro di Saro, la serata di lunedì scorso a Martignacco e il tema della puntata di stasera, “30 anni di politica in Fvg” sulla televisione della famiglia Pozzo (Tv 12 già UdineseTV), hanno portato a certificare evidenti segnali di distensione fra Messaggero Veneto e i Pozzo. Una pace inaspettata e celebrata stasera in Tv. Le ruggini fra i due editori risalgono a molto tempo fa, acuite da un disimpegno verso il calcio impresso al giornale di viale Palmanova dal compianto direttore Monestier. Accuse reciproche sfociate in clamorosi botta e risposta fra i due direttori. Una schermaglia che si era protratta per diversi anni e che stasera, con la presenza in Tv del direttore Mosanghini pare essere rientrata. La pace di Udine. Anche in questo caso il retroscena ribalta la scena. E quando si citano Pozzo e Messaggero Veneto inevitabilmente si entra nell’argomento più gettonato di queste ultime settimane: l’acquisto delle testate del Nordest del gruppo Gedi. L’interesse del veneto Enrico Marchi per l’operazione, ha trascinato in cordata anche la famiglia Pozzo come anticipato da “Tag 43”. Pertanto non è fine a se stessa la presenza del direttore del Messaggero Veneto in casa dei Pozzo. In tal senso ci sarebbero delle “aperture” molto convincenti rispetto alla cordata friulana intrecciata con quella veneta.

In quanto al contenuto della puntata, gli ospiti, guidati da Alberto Terasso, hanno ripercorso gli anni ruggenti della politica friulana, un bis mediatico, dopo quello pubblico di Martignacco, di alta levatura vista la presenza in studio di Tommaso Cerno e di Domenico Pecile. I dopo il successo di quello di Martignacco lunedì sera.