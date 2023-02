LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! La Lega chiamata alla prova del fuoco delle regionali. Sabato a Udine presentazione dei candidati. I nomi dei capilista. Domani sera segretissimo vertice di Fratelli d’Italia in città.

Il commissario Marco Dreosto ha convocato per dopodomani sabato, alle ore 14.30, all’Hotel Astoria di Udine, l’intero pianeta Lega per Salvini Premier del Friuli VG. Ordine del giorno: la presentazione dei candidati alle prossime regionali. Il partito di Salvini-Dreosto-Fedriga è chiamato alla prova del fuoco friulana dopo l’incoraggiante risultato ottenuto alle regionali della Lombardia (16,5%) dove veniva data per defunta. I nomi sono di buon livello, sono i fedelissimi, coloro che non hanno risposto alla sirena della lista “Fedriga presidente” che comunque, nei quartieri alti della Lega, non viene considerata come avversaria, bensì un valore aggiunto alla coalizione. Intanto si fanno i nomi dei 5 capilista che guideranno il partito. A Trieste il vice capogruppo in consiglio regionale Danilo Slokar; Gorizia Antonio Calligaris; Udine Mauro Bordin; Tolmezzo Barbara Zilli; Pordenone Stefano Zannier. Tutti leghisti con un coté sulle spalle di alto livello e con in dote un buon numero di preferenze. La qualcosa, in queste elezioni, non è da sottovalutare. Resta da codificare come si comporteranno gli elettori rispetto ai candidati nei rispettivi collegi. Nel goriziano per esempio, Calligaris dovrà vedersela col collega Bernardis (lista “Fedriga Presidente); a Pordenone, Stefano Zannier con Simone Polesello; a Tolmezzo Barbara Zilli (doppia candidatura per l’assessora, anche a Udine) con Mazzolini. A Trieste Slokar contro Roberti.

Intanto l’umore è genuino come la polenta di Budai (vedi video). Il consigliere regionale ha scelto la pietanza friulana per la campagna elettorale. Il suo tour è iniziato già da un pezzo. Nel frattempo, nel frastornato perimetro di Fratelli d’Italia si ragiona su come incastrare le due pedine Marchetti e Cargnelutti in lista. Domani sera nella sede del partito di borgo Grazzano verranno illustrati tutti i dettagli.