Orsi&Concorsi Exxx…Polzive!!! Carenza di personale? L’Arcs corre ai ripari: Pubblicate le graduatorie dei vincitori e idonei alle selezioni per l’assunzione di 355 posti di infermiere per le aziende sanitarie FVG.

I nomi dei vincitori e degli idonei sono pubblicati sul sito dell’Azienda. Con determinazione dell’ARCS del 02/12/2024, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 355 posti di infermiere da assegnare agli enti del servizio sanitario regionale del FVG in relazione ai fabbisogni:

40 posti all’azienda Friuli Occidentale; 10 all’IRCCS Centro di riferimento oncologico; 136 all’Azienda sanitaria Giuliano Isontina; 10 al Burlo Garofolo; 150 all’Azienda Sanitaria Friuli Centrale; 9 all’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute. va detto che in relazione ai pareri ANAC, l’ARCS è tenuta a pubblicare esclusivamente i nominativi dei candidati vincitori mentre i nominativi dei candidati idonei vanno resi noti solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria. Trasmettere agli enti assegnatari le graduatorie dei vincitori e degli idonei e gli atti di riferimento specificando agli stessi gli Id domanda nonché gli Id candidati.