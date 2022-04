OrizzonteLignano Exxx…Polzive!!! Il Centrodestra compatto su Laura Giorgi. Stasera vertice delle civiche “G3”. A Codroipo saltano le valvole ai Patrioti di Candotto. Polo Civico in combustione.

Dal complesso vertice di ieri sera che si è tenuto al San Carlo di Sabbiadoro sono uscite le conferme che tutti si attendevano. La proposta (Massimo Brini) accusata dai “regionali” per sbloccare la questione candidato sindaco del centrodestra è stata giudicata irricevibile.

Forza Italia, Lega (Bosello furioso) e Fratelli d’Italia hanno trovato la convergenza su Laura Giorgi, professionista lignanese, sorella del già presidente della Lisagest, Ennio. All’incontro di ieri sera era presente anche la delegazione di “G3nerazioni” (Orizzonte Lignano, Generazione Lignano e Io amo Lignano) che ha chiesto una pausa di riflessione fino a stasera per ufficializzare il passo indietro di Manuel La Placa in favore della Giorgi. A questo punto, respinta la proposta di Brini, attuale assessore con Fanotto, il quadro definitvo in vista delle elezioni del 12 giugno è il seguente: Laura Giorgi per il centrodestra; Alessandro Marosa per le civiche che guardano a sinistra e l’avvocato Maria Cristina Clementi a rappresentare “Obiettivo Lignano e Vivi Lignano”. Possibile un quarto candidato sindaco, l’imprenditore Alessandro Santin. In ogni caso entro domani, malgrado i mal di pancia del leghista Bosello, che col 12 giugno abbandonerà l’incarico di delegato della Lega per Lignano, la partita del centrodestra sul candidato sindaco sarà chiusa. Coalizione classica come nella miglior tradizione ispirata al modello Cervignano che per primi hanno trovato l’intesa sul candidato sindaco (Balducci).

Dopo varie riunioni anche a Codroipo il centrodestra ha ricucito gli strappi e si presenterà col manager Gianluca Mauro candidato unitario. Tuttavia alcuni petardi molto rumorosi sono esplosi nei quartieri alti di Fratelli d’Italia. La tigna con cui gli stagionati della politica pretendono di decidere le sorti del partito nel Medio Friuli ha deluso i nuovi iscritti che, dopo nemmeno un mese dall’adesione, sono pronti ad emigrare altrove. E’ il caso di Roberto Piccini infuriato con le vecchie zitelle del partito che sta valutando il da farsi in vista del 12 giugno.

Inoltre nell’arroventato Medio Friuli va registrata un’altra complicazione elettorale. Dopo la burrascosa riunione di martedì sera, la compagine di Polo Civico si riunirà stasera per ricucire lo strappo interno provocato da una diversità di vedute sostanziali in fatto di alleanze. La piegatura sull’antiquato comunismo unitario emersa nella riunione di martedì ha fatto esplodere le sensibilità dei più giovani affascinati dall’europeismo di Macron e Draghi in contrasto con i riverniciatori del Patto di Varsavia.