CivibankFvg Exxx…Polzive!!! Sparkasse punta a superare il 45% dell’OPA. Alla presidente Del Piero resta la vice presidenza del partito di Malattia.

I vertici di Sparkasse di Bolzano hanno scelto villa De Clarinici di Moimacco (Ud) per aggiornare gli azionisti sullo stato dell’Opa in Civibank, la banca di Cividale presieduta da Michela Del Piero già amministratore unico di DM Elektron di Buja e di Brazov (Romania). Numeri incoraggianti salutati con favore anche dal sindaco di Cividale, Daniela Bernardi presente in sala (“Ora c’è la prospettiva di futuro, da soli non si può andare avanti”).

L’amministratore unico della banca altoatesina Nicola Calabrò ha dettagliato il prospetto: “Le adesioni portate in dote fino ad oggi sono pari al 23,22% del capitale sociale di Civibank“. Di questi ben il 4,78% sono derivati da piccoli azionisti. Se alla quota del 22.23% annunciata ieri sera si aggiunge quella già in carico alla Cassa di Risparmio, il corrispettivo supera già il 40%. L’obiettivo del 45% resta da raggiungere entro il 6 maggio. Nicola Calabrò, AD di Sparkasse ha illustrato ieri sera a Moimacco (un altro incontro è previsto stasera nell’auditorium dello stadio Dacia Arena di Udine), i dettagli dell’operazione: “La nascita di un gruppo capace di cogliere le opportunità di sviluppo di un territorio (…). Il presidente di Sparkasse Gherard Brandstatter ha ricordato che fu “Michela Del Piero a chiedere il nostro aiuto per formalizzare l’aumento di capitale che altrimenti non avrebbe raggiunto i 50milioni, oggi abbiano la prospettiva di una banca che sarà il primo gruppo a Nordest”. Fra i presenti a Moimacco anche Pierluigi Comelli, presidente dell’associazione piccoli azionisti di Civibank: “Finalmente – ha osservato il notaio – si è avverato il sogno di un’assemblea da società per azioni e non da cooperativa vincolata al voto capitale”. Tempi bui per la presidente Michela Del Piero, che vede sfilarsi da sotto i piedi la sedia di vertice di Civibank. Su di lei pesa l’ombra DM Elektron del marito Melchior e di cui lei stessa è stata, contestualmente a presidente di Civibank, amministratore unico. Attualmente è vice presidente del partito de “I cittadini per il presidente” fondato da Bruno Malattia, l’avvocato del ducetto della Delizia Michelangelo Agrusti.