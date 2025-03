Ordini&Disordini exxx…Polzive!!! Gli ordini delle professioni sanitarie scaricano il siluro sull’Asugi di Poggiana e Riccardi: “Attualmente i posti dirigenziali sono ancora vacanti”. Compromessa l’efficienza organizzativa e gestionale dei lavoratori. Richiesta urgente di convocazione. La UilFpl: Allarme carenza di personale, mancano 2.000 professionisti.

Non era mai successo che tutti gli ordini delle professioni sanitarie partecipassero a un convegno promosso dalla UilFpl del Fvg per ascoltare le “opinioni e le proposte dei presidente degli ordini professionali”. La sintonia fra gli organismi è un fatto sicuramente storico, confermata dai presenti. Si è svolto oggi, martedì a Monfalcone il convegno “Le professioni sanitarie: Il coraggio di riformare e riorganizzare il Sistema Sanitario”. Durante i lavori sono intervenuti i presidenti degli O.P.I di Gorizia (Laurencic); di Trieste (Valentini); Pordenone (Clarizia); Udine (Giglio); Fvg (Salina); del PSTRP (Mavin Rida) e la vice presidente delle ostetriche TS-Go, Giornelli. Hanno partecipato i segretari generali della UilFpl (Stefano Bressan; Matteo Zorn e Fulvia Murru) che non hanno mancato di ribadire la drammatica situazione cui versa il settore in Fvg: La carenza di personale determinata dalla mancanza di oltre 2000 professionisti tra medici, infermieri, OSS e tecnici, e nei prossimi due anni si prevede la perdita di altre 1400 figure. Condizioni di lavoro insostenibili e un allarmante aumento delle aggressioni al personale sanitario, cresciute del 20% rispetto allo scorso anno. Per tal motivo la UIL FPL è pronta a chiedere riforme urgenti: aumento dei salari, riconoscimento economico per chi lavora in aree disagiate, miglioramento del welfare aziendale e stop all’esternalizzazione dei servizi. Non ha voluto mancare Stefano Vita assessore comunale alla sanità di Monfalcone che si è limitato a un lapidario commento: “Mai visto una sanità così decadente”.

Riguardo gli ordini delle professioni infermieristiche del Friuli VG, gli organismi sono sul piede di guerra per la mancata attuazione dei posti dirigenziali che in Asugi sono ancora vacanti ancorché previsti dagli atti aziendali. Una situazione – secondo i firmatari di un documento inviato al DG Poggiana – che coincide negativamente sulla valorizzazione e crescita dei lavoratori del comparto. Per le organizzazioni il caso dell’Asugi è singolare se confrontato con le aziende Friuli Centrale (ASUFC) e Occidentale (ASFO), dove sono rispettati i termini concorsuali e il contratto di lavoro delle professioni sanitarie. Nell’azienda sanitaria giuliano isontina non vengono prese in considerazione le urgenze denunciate dagli Ordini. Qual’è il rispetto del DG verso gli infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia, laboratorio e prevenzione? L’attuale assetto organizzativo delle aziende prevede la presenza di dirigenti dedicati per le diverse aree professionali. Tale previsione risponde alla necessità di assicurare un miglioramento continuo della qualità dei servizi attraverso una gestione efficace delle risorse umane e dei processi operativi. Tuttavia, ad oggi in Asugi, risulta in servizio un unico direttore delle professioni sanitarie che deve farsi carico di impegni eccessivi e una gestione che non può garantire un’adeguata attenzione a tutte le aree previste. I firmatari chiedono urgentemente di “attivare le procedure concorsuali come già avvenuto nelle altre aziende regionali relativamente al Servizio professionale per l’assistenza infermieristica; professionale tecnico – diagnostico; di riabilitazione; professioni tecniche della prevenzione e servizio professionale sociale. C’ è il rischio – assicurano – che venga compromessa l’efficienza organizzative sulla crescita dei lavoratori del comparto sanitario”.