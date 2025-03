ElezioniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Centrodestra alla resa dei conti: Su Monfalcone e Pordenone il caos sanità fa tremare Fasan e Basso.

Per diversi motivi e con qualche significato “politico” in più, le elezioni comunali di Pordenone e Monfalcone sono attese con molto interesse. Soprattutto in casa del centrodestra. Quanto influiranno i recenti provvedimenti nel settore sanità sulle votazioni? L’isontino è stato balcanizzato e a Pordenone dopo il caso dell’interim al Dg sul Cro le tensioni non si sono ancora affievolite.

In attesa che le commissioni elettorali compiano le dovute verifiche sulla regolarità dei documenti presentati dai rispettivi candidati, gli aspiranti sindaco a Pordenone sono: Nicola Conficoni; Marco Salvador; Anna Ciriani e Alessandro Basso. A Monfalcone hanno presentato la documentazione: Luca Fasan; Diego Moretti; Bou Konate e Rudj Pecikar. Si vota anche a Nimis, candidati: Sergio Bonfini e Fabrizio Mattiuzza e San Pier d’Isonzo (candidati Denise Zucco e Alex D’Aronco).