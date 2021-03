NoVirusNoParty Exxx…Polzive!!! Luca Gotti, l’allenatore-Pedagogo dell’Udinese calcio scoperto a festeggiare la vittoria di sabato con una decina di persone a casa di un ristoratore. Tutti multati. Esclusivo.

Luca Gotti non è solo allenatore dell’Udinese Calcio è anche pedagogo. Da qui il suo appeal con la squadra e i successi di questi ultimi incontri. Quello ottenuto sabato scorso contro il Sassuolo certificava la bontà del lavoro svolto. Per questo motivo, alcuni tifosi hanno organizzato l’altra sera una festa privata in un appartamento di via Marangoni a Udine, per celebrare il grande allenatore che non ha voluto mancare al Party. Solo che gli schiamazzi devono aver fatto girare i gingilli ai vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine. Si trattava di un Virus-Party in piena regola con un assembramento di festatanti oltre i limiti di legge consentiti. Circa una decina di persone ha partecipato al PartyBianconero. Tutti Multati. Compreso Gotti, il pedagogo Gotti.