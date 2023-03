NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Candidati alla larga dalla mina San Giorgio. Oltre 300 persone per dire no al polo siderurgico. Fedriga festeggia il compleanno del coscritto Morandini a Reana.

Da una parte, il presidente Fedriga, l’assessore Bini e il consigliere regionale Morandini a festeggiare il compleanno di quest’ultimo; dall’altra oltre 300 persone (molte rimaste fuori) riunite a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro per dire no all’ipotesi di realizzazione di un impianto siderurgico Danieli-Metinvest in uno dei paradisi ambientali più incantevoli d’Italia. I candidati alle regionali si sono tenuti ben alla larga da San Giorgio. Si è visto solo il sindaco di Porpetto, Andrea Dri, che ha illustrato lo stato dell’arte del progetto sulla base dei pochi incontri istituzionali ai quali ha partecipato. E’ stato notato Cristian Sergo dei 5 stelle. L’organizzatore dell’evento, l’ambientalista Paolo De Toni, non ha mancato di ribadire le ragioni del suo no al progetto: “Per consentire il passaggio delle navi, verrà sfondato il fondale del fiume Corno fino a 10 metri di profondità, il cuneo salino subirà uno sgretolamento con conseguenze imprevedibili per le coltivazioni dei terreni dell’entroterra, inoltre c’è il problema dell’acquedotto duale. Fino a sei mesi fa non si poteva fare, oggi pare di sì. Da dove prenderanno l’acqua?”. Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma i partecipanti sono indignati e la protesta sale. Un residente di Torviscosa: “Non basta dire “green” per far credere ai residenti che la realizzazione dell’impianto sia senza conseguenze. Mille posti di lavoro? ci sarà una deportazione di manodopera di stranieri che creerà una pericolosa alterazione del tessuto sociale. Quali saranno le ripercussioni per i centri urbani e per Lignano a causa delle polveri sottili e odori che verranno liberati nell’aria?”. Fra i partecipanti c’erano funzionari pubblici, imprenditori e personale sanitario. La protesta sale come la tensione elettorale. A chi andranno i voti, che saranno determinanti nel quadro del primato dei partiti in coalizione, dei comuni stritolati dall’acciaio? San Giorgio, Carlino, Terzo di Aquileia, Porpetto, Torviscosa, Cervignano, Lignano? Una preoccupazione tangibile vista la clamorosa assenza degli aspiranti in regione all’incontro. In ogni caso se a San Giorgio la tensione è alle stelle, per l’ipotesi di realizzazione della centrale siderurgica, più rilassante e gioiosa l’atmosfera a nord di Udine dove Fedriga, Bini e Morandini festeggiavano a Reana del Rojale il compleanno del consigliere regionale e testa di lista nella circoscrizione friulana. Vi hanno partecipato oltre 150 persone col gran finale a sorpresa della torta col simbolo “Presidente Fedriga”. Edy Morandini è coscritto del presidente e, come regalo per i suoi 43 anni, ha ricevuto l’appoggio incondizionato di ambedue. Sale elettorale.