BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Il ministro Ciriani scopre la destra sociale di Pino Rauti per salvare la “famiglia” del colosso pordenonese Cimolai dal dissesto economico.

Spunta il rautismo lungo la destra Tagliamento. Un esempio poco edificante di merito e di concorrenza per chi fa impresa.

La vicenda è un pò complessa e ha inizio nel settembre dello scorso anno quando nei bilanci dell’azienda di Pordenone, specializzata in grandi opere in acciaio, si è aperto un buco causato da vari contratti derivati realizzati con più di una ventina di banche diverse, che hanno provocato un valore negativo calcolato intorno ai 250 milioni di euro. Si tratta di derivati stipulati dall’ex direttore finanziario (allontanato con il capo della tesoreria) per coprire le attività estere del gruppo dal rischio che l’euro salisse troppo ed erodesse i margini. Dato che l’euro non è rincarato, ma anzi è crollato ai minimi da 20 anni, i derivati sono diventati un boomerang. Malgrado, da oltre 10 anni, i bilanci venissero approvati dal presidente del Cda Luigi Cimolai (esercizio 2021 approvato il luglio scorso) e ratificati dalla società di revisione, il responsabile amministrativo Roberto Raggiotto è stato allontanato. Possibile che avesse acquistato derivati di natura speculativa e non di copertura all’oscuro dei titolari? Il 6 settembre Raggiotto è stato allontanato dall’azienda ma per lui nessuna richiesta di risarcimento danni. Serviva il capro espiatorio di un’azienda che ormai non riesce più a sollevarsi visto che, accanto ai 250 milioni di buco dei derivati, si aggiungono i 300 milioni di indebitamento finanziario. E’ il crollo della storica impresa pordenonese che porterà i titolari a formulare una proposta di concordato depositata al tribunale di Trieste. C’è un piano di salvataggio e c’era la promessa che i Cimolai avrebbero fatto la loro parte partecipando con circa 100milioni di euri. Solo parole. Anzi, qui interviene la destra sociale di Ciriani che proprio ieri ha reso noto di aver incontrato il ministro Urso per salvare, assieme a Confindustria Alto Adriatico di Agrusti “la sopravvivenza e il futuro del gruppo. Tutto quello che si può fare – osserva Ciriani – per dare un futuro alla «famiglia» e all’impresa”. La cricca pordenonese succhia il sangue dei contribuenti per salvare coloro che hanno mandato a ramengo una delle migliori imprese d’Italia. Infatti l’escamotage che i maneggioni hanno disegnato è quello classico della newco. Il tribunale accoglie la richiesta di concordato della dissestata Cimolai, i fornitori e i terzisti vengono indennizzati con un misero 15% del credito, nel frattempo si pensa al progetto di costituire una newco, che nel piano viene indicata come Nuova Cimolai, alla quale verrà conferita l’attività core, lasciando in vita la bad company Cimolai spa alla quale restano in carico le sofferenze. La newco, ovvero la good company, avrà come azionista di riferimento Luigi Cimolai che è alla ricerca di nuovi partner industriali o finanziari. In pratica, secondo il concetto caro ai pordenonesi (il ducetto della Delizia Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, l’avvocato Malattia, il commercialista Gallovich e il ministro Ciriani), i fornitori riceveranno una sonora bidonata per salvare colui che ha devastato l’impresa. Ma la domanda principe cui nessuno risponde è la seguente: gli eventuali partners, vedi Fincantieri, il nostro Frie e le banche…, saranno ancora disposti a farsi coglionare dagli squali pordenonesi? In Cimolai assicurano di avere in portafoglio ordini per oltre 800 milioni di euro. Chi si fiderà di fornire materie prime e personale se la Cimolai ha dimostrato di essere un colabrodo? Sul Noncello si riflette la sagoma di Pino Rauti, la destra sociale, quella che abbraccia il segretario della CGIL Landini.

Ecco l’elenco completo delle passività e delle controparti dei derivati ​​di Cimolai, secondo i documenti: