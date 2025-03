Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, ha condannato con sentenza emessa il 7 marzo scorso uno dei leader del Comitato No Acciaieria a San Giorgio di Nogaro, Paolo De Toni, a risarcire per un ammontare di 4.000 euro l’ing. Gianpietro Benedetti, scomparso nell’aprile 2024, per danno da diffamazione dovuto alla diffusione di alcuni post su Facebook, mentre non ha accolto la richiesta di risarcimento del gruppo Danieli per altri 50mila euro.