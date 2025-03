CratereSanitàFVG Exxx…Polzive!!! Pronto Soccorso esternalizzato di Latisana. Dopo i tecnici si mobilitano i sindaci: misura non prevista nel piano attuativo 2025. Lanfranco Sette: “Su temi così importanti è saltato il confronto democratico”.

Una quindicina di sindaci si sono mobilitati per denunciare la “non conformità del piano attuativo 2025 dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale rispetto a quello approvato lo scorso 31 gennaio che rivelava, in fase di attuazione, capitoli non previsti nella prima versione come l’esternalizzazione del Pronto soccorso dell’ospedale di Latisana”. E’ il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, di Fratelli d’Italia che si sta mobilitando e ricorda che la misura non è contemplata in alcun modo nel piano approvato. Per questo motivo, all’interno della Conferenza dei sindaci, si sta decidendo in queste ore la strada per un nuovo confronto coi vertici dell’azienda. La richiesta è stata presentata al sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, presidente della Conferenza dei primi cittadini. “Sul documento, che si intendeva definitivo e non provvisorio “il coordinamento spontaneo dei sindaci esprime rammarico per la comunicazione che è mancata e che a loro avviso era dovuta. Su temi così delicati è saltato il confronto democratico e trasparente con i cittadini attraverso la mediazione dei sindaci” – accusa il sindaco Sette annunciando per stasera la riunione dei capigruppo in Consiglio comunale che dovrà orientare i prossimi passi dell’assemblea chiamata a rispondere anche alle numerose richieste di spiegazioni giunte dai movimenti in difesa dell’ospedale e dagli operatori sanitari. Di diverso avviso il direttore generale Denis Caporale, che ritiene l’esternalizzazione del pronto soccorso di Latisana un atto dovuto per il mantenimento dei servizi e che le funzioni principali del personale infermieristico e assistenziale come triage ed emergenza territoriale rimarranno in capo ai dipendenti dell’azienda.

Il sindaco De Toni sta valutando la riconvocazione della Conferenza dei sindaci e l’azienda sanitaria per la prossima settimana.