MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! Il comune dei cantieri risucchiato nel tornado elettorale scatenato dalle dimissioni di Toti. Nessuno vuole impelagarsi in Liguria. Fratelli d’Italia punta al Veneto e “guarda” a Monfalcone.

Il caso Toti e la conseguenza delle elezioni anticipate in Liguria entro ottobre, ha messo in agitazione il centrodestra “pigliatutto” di questi ultimi anni. Come scrive il “Corsera”, tutti ostentano serenità al punto da considerare possibile anche un’eventuale sconfitta. «Il governo andrà avanti fino a fine legislatura». Assicurano. E lo si capisce dal poco interesse che suscita fra gli alleati la candidatura a presidente. Infatti, Forza Italia vuole la Campania e la Lega si sfila e punta a riconfermare la Tesei in Umbria. La novità di tutto questo arrosto estivo spunta a pochi passi dal Friuli, ovvero il Veneto. A quanto è dato sapere Fratelli d’Italia sta ragionando sulla corsa di un proprio candidato. Una novità assoluta che ha cortocircuitato l’intera alleanza pigliatutto. Il riverbero degli ambiziosi Remix sul Veneto ha raggiunto il Friuli ed è stato paracadutato a Monfalcone. Forza Italia, dopo l’elezione di Cisint in Europa, ha tirato uno strappo inaspettato alla coalizione che ha sostenuto il sindaco. Il presidente del consiglio Ciro del Pizzo, ingaggiato dai plenipotenziari azzurri Savino-Riccardi, sta tessendo nuovi accordi in vista delle comunali del prossimo anno. E’ ben vero che la sottosegretaria e l’assessore regionale, ultimamente, si vedono molto spesso nel centro bisiaco. Ed è anche vero che non perdono occasione per esprimere parole di stima al Benito Remix Garritani, attuale vice sindaco e reggente. Escursioni inconsuete visto che la Lega, con Anna Cisint, ha dimostrato di saper amministrare in modo eccellente la città diventando un caso nazionale. Prove di dialogo che vanno ad incrociare il dopo Zaia in Veneto, il dopo Fedriga in Friuli e il terzo mandato. Siamo su “Temptation Island” in salsa politica per esplorare la forza e la debolezza dell’alleanza.