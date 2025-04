MonfalconeBurrascone Exxx…Polzive!!! Non sarà una passeggiata. Esplode il caso Volante-Forza Italia: “Il veto di Fasan contro di me è stato un errore politico che rischia di indebolire la coalizione. Ci saranno conseguenze. Forza Italia continuerà a crescere”.

E’ già un caso politico che assume una dimensione regionale: Forza Italia esclusa dalla giunta Fasan di Monfalcone. Chi ha messo il veto su Francesco Volante (oltre 280 preferenze)? Cerca di spiegarlo oggi su “Il Piccolo” lo stesso aspirante in giunta. “Abbiamo rispettato l’impegno politico nei confronti della coalizione di centrodestra e verso il candidato sindaco. Con serietà ed impegno – osserva Volante -. Abbiano ottenuto il 5,8%, un risultato che andava valorizzato nella coalizione, invece è stato ignorato, addirittura smentito, attraverso l’imposizione di un veto, mai motivato, della mia nomina in giunta. La nomina – continua Volante – era chiesta da Forza Italia perchè sono stato l’esponente più votato. Dunque chi ha posto il veto ha compiuto una scelta ingiusta, un errore politico. E per questo non può che portare con sé conseguenze. Chiederò un incontro col sindaco per conoscere le ragioni della mia esclusione. Ringrazio i vertici di Forza Italia per il sostegno – conclude Volante – sia quelli regionali che quelli nazionali: dalla sottosegretaria Savino al senatore Gasparri”.