LisagestFunest Exxx….Polzive!!! In laguna regna il caos. Nessuno vuole prendersi in mano la patata bollente delle concessioni. Per la presidenza decidono i partiti. Sprint fra Brini (Comune) e Falcone (Fratelli d’Italia).

Si naviga a vista e il comune non sa come procedere dopo che il Consiglio di Stato ha bocciato la revoca del bando delle concessioni balneari. E sulla tormentata società d’area cala la questione presidente. E’ in corso un braccio di ferro estenunate, si tratta col bilancino. L’assemblea dei soci che dovrebbe definire il nome è fissata per il 30 aprile alle ore 15. I nomi sono due: Roberto Falcone (quota Fratelli d’Italia) o Massimo Brini che gode di una corsia preferenziale col comune in virtù di un accordo pre elettorale ora in scadenza. Se Promoturismo Fvg e Camera di Commercio voteranno per Roberto Falcone in forza di un patto regionale a favore di Fdi, il Sindaco Laura Giorgi perderebbe una parte della maggioranza (Brini e un consigliere). E si finirebbe per fare un salto nel vuoto all’inizio della stagione. Ad influenzare le scelte di Lignano potrebbero concorrere le vicende di Monfalcone (il caso Volante Forza Italia) e, per un gioco di compensazioni, la Git di Grado (Presidente Marin Forza Italia).