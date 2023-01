MisteriFriulani Exxx…Polzive!!! Di chi é la manina? A Fagagna un documento di regolarità contabile viene firmato dal segretario cessato dall’incarico. “Voliamo Insieme” interroga sul magheggio del terreno dell’assessore Zannier.

Un comune che dei “fuochi artificiali” ne ha colto lo standing e lo ha applicato alla prassi amministrativa. Fagagna, governato dal centrosinistra del sindaco-bis Chiarvesio non finisce mai di stupire. Due clamorosi petardi sono stati segnalati durante il periodo natalizio. Il più clamoroso è stato quello della destinazione d’uso di un terreno di proprietà dell’assessore Anna Zannier cui su queste pagine se ne é ampiamente parlato. Ora il gruppo dei tre consiglieri di “Fagagna Voliamo insieme”, ha presentato un’interrogazione per sapere come mai, visto che il servizio era sempre stato attivato, il comune non abbia diffuso sulla piattaforma “YouTube” i lavori dell’adunanza del 28 dicembre scorso. Quella in cui era stata votata la modifica alla destinazione d’uso del terreno di proprietà dell’assessore Anna Zannier. Gli stessi esponenti di “Voliamo Insieme” hanno scoperto che un documento di regolarità contabile di data 20 gennaio 2023, porta la firma del segretario Lucia Riotta. Il dirigente non è più in servizio dal 1°dicembre 2022. Chi ha autorizzato la firma del segretario-fantasma su un atto amministrativo? L’incaricato delle funzioni vicarie a titolo di reggenza della segreteria é il signor Pierangelo Tosolini. Il suo ruolo decorre dal 1° dicembre 2022.