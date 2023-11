MichelaCivibank Exxx…Polzive!!! L’ex presidente della Banca di Cividale “segata” dalla Corte d’Appello di Trieste. Civibank dovrà liquidare alle parti in causa circa 500mila euri. Chi paga?

Michela Del Piero, ai tempi in cui rivestiva la carica di presidente del Cda della Banca di Cividale, poi Civibank, aveva intentato una causa di responsabilità verso gli organi amministrativi e

di controllo relativamente alla delibera del 2006 per la realizzazione, a Cividale del Friuli, di un imponente progetto di sviluppo urbanistico e immobiliare (elaborato dall’arch. Francesco Morena), su un’area industriale dismessa di oltre 70 mila metri quadri nel Comune di Cividale. La Del Piero, ricordiamolo, è curatrice fallimentare della “Limbara Srl” di Grado (vedi leopost) nonchè socia dello studio Nec di Udine, aveva fatto appello avverso la sentenza del 22 settembre 2021 pronunciata dal Tribunale di Trieste. Il mese scorso la Corte ha rigettato l’appello proposto da Banca di Cividale Spa nei confronti di Franco Gremese, Elio Miani, Gianluca Visonà, Lorenzo Pelizzo, Francesca Bozzi, Adriano Luci, Graziano Tilattti, Sergio Tanburlini, Carlo Devetak, Luciano Locatelli, Mauro De Marco, Carlo Del Torre, Giancarlo Del Zotto, Generali Italia Spa e Allianz Spa. L’appellante, Michela Del Piero per conto di banca di Cividale è stata condannata al pagamento delle spese per ognuna delle parti in causa – singole e plurime – in complessivi 34.366 euri per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali. Decisione presa in camera di consiglio del 18 ottobre scorso Presidente Marina Caparelli. Totale oltre 500mila euri.Chi paga? Alberta Gervasio?

La Del Piero chiedeva una causa di responsabilità relativamente al famoso progetto immobiliare da 70mila metri quadrati dov’è nata l’astronave. L’area era stata divisa in tre comparti specifici. Un comparto era destinato a ospitare servizi e spazi ad uso direzionale ed era stato acquistato dalla società Tabogan s.r.l. società immobiliare appartenente al Gruppo Banca Popolare di Cividale dal 26 novembre 2007 interamente controllata da essa dal 23 novembre 2009. Nel 2010, era stato deciso di ampliare il progetto con un conseguente significativo aumento dell’investimento di Tabogan, stimato in 45 milioni di euri rispetto ai 35 inizialmente preventivati. Il 16 aprile 2010 era stato sottoscritto, dopo la valutazione di sette offerte operata da una commissione composta da Franco Gremese (allora A.U. di Tabogan), da Lorenzo Pelizzo (allora Presidente della Banca), da Luciano Di Bernardo (allora direttore generale della banca), dall’arch. Francesco Morena (progettista dei lavori) e da un’ulteriore risorsa dipendente della banca, il contratto di appalto tra Tabogan e la società Steda s.p.a. (sulla base del criterio del prezzo più basso) garantita dal Gremese come “una società con una buona solidità finanziaria”. I membri del C.d.A. di Tabogan (Gremese, Miani e Visonà) avevano affermato che sarebbero limitati alla messa in esecuzione delle disposizioni emanate dalla Banca. Pelizzo confermava che il contratto era stato studiato dagli uffici interni della Banca e da professionisti esterni, nulla potendo quindi essere addebitato al management. Ciò che afferma il Tribunale è che le condotte addebitate agli amministratori e ai sindaci nell’atto di citazione sono state compiute in attuazione del

progetto di fondo perseguito dalla Banca. “Di tal che non sussiste alcun vizio di pronuncia, va

ribadito che il Giudice ha rigettato la domanda affermando sostanzialmente che il danno di cui la Banca chiede il risarcimento non possa essere causalmente imputato ai convenuti”. La Corte ha ritenuto che addebiti mossi dalla Banca ai convenuti appellati riguardano essenzialmente l’avere affidato un appalto di notevoli dimensioni a una società (Steda s.p.a.) asseritamente non dotata della necessaria capacità finanziaria accettando condizioni contrattuali asseritamente pregiudizievoli per l’attrice.