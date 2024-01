MercatoFerito Exxx…Polzive!!! La sinistra antimercatista Fvg picchia duro sull’assessore Bini: Fedriga valuti i nuovi profili di incompatibilità dell’assessore. Presentata la mozione in conferenza stampa.

Di chi si sono fidati gli elettori alle ultime elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia? Senza dubbio, e con ampio margine, al centrodestra guidato da Fedriga. Lo scorso anno la compagine si era presentata al corpo elettorale rinforzata della presenza della lista “Fedriga Presidente” nata dall’idea dell’assessore uscente Sergio Bini. Il risultato fu sorprendente: la lista ottenne 70.121 voti, 1.500 in meno di Fratelli d’Italia e 5.000 in meno della Lega che risultò il primo partito della coalzione. Il centro sinistra, che da una decina d’anni non tocca palla alle regionali e nelle grandi città (a parte Udine dove il centro destra ha fatto harakiri) non è ancora riuscito a metabolizzare le sconfitte e farsi una ragione di come mai l’elettore premi una coalizione che contiene il lievito dell’impresa, del rischio e della partita iva, rispetto alle rendite di posizione della sinistra Ztl che vorrebbe infilare i profili etici nell’impresa e nel mercato. Un giurì moralista che regoli il principio di domanda e offerta. La mozione presentata oggi a Trieste da Cosolini, Bullian, Moretti, Morettuzzo e Capozzi, chiede a Fedriga di “valutare, in coerenza con la ratio della norma esistente, la possibile incompatibilità e nel caso ad assumere le determinazioni necessarie per superarla”. In pratica si chiedono le dimissioni dell’assessore dopo che gli elettori hanno certificato col 65% la bontà del governo Fedriga. La mozione della sinistra muove dalle solite e presunte incompatibilità fra l’assessore e la Euro&Promos. Scrivono: “… il 7 febbraio del 2023 la Regione abbia aggiudicato un appalto di 3.057.377,31 alla Euro & Promos Social Health care soc. coop. e che difformemente a quanto dichiarato nella seduta d’Aula del 31 maggio 2023 dall’Assessore Bini, sono evidenti i seguenti collegamenti tra la Euro & Promos fm SpA e la Euro & Promos Social Health care soc. coop in base ai seguenti elementi: nel sito internet del Gruppo Euro & Promos la Cooperativa in questione appare nella rubrica Company insieme alle altre società del gruppo; rilevato che i rapporti del Gruppo Euro & Promos con la Regione ed enti regionali evidenziano una realtà più complessa di quanto riferito in sede di V Commissione dall’Assessore Roberti, e che, in particolare, risultano servizi prestati dalla stessa Euro & Promos FM SpA, successivamente all’assunzione dell’incarico di Assessore regionale da parte del Sig. Sergio Emidio Bini, nei confronti di:

– Arpa Fvg con tre diversi affidamenti nel 2019

– Azienda Sanitaria Friuli occidentale con due diversi affidamenti nel 2018 e 2019

– Cro di Aviano con un affidamento decorrente dal 1° aprile 2023

– Elettra – Sincrotrone Trieste con un affidamento nel 2019

– numerosi altri enti pubblici ed enti locali operanti in Friuli Venezia Giulia. Per i presentatori, la posizione di socio di riferimento e di dirigente in servizio della Euro & Promos FM SpA è riconducibile all’Assessore Sergio Emidio Bini che avviene in una situazione in cui il Gruppo Euro & Promos ha operato e opera nelle situazioni sopraindicate e che tali situazioni potrebbero riproporsi nel corso del mandato, con ciò evidenziandosi uno stato di possibile conflitto di interessi“. Come si vede, siamo nel campo delle ipotesi. E per questo motivo, chiedono a Fedriga di “valutare, in coerenza con la ratio della norma esistente, la possibile incompatibilità e nel caso ad assumere le determinazioni necessarie per superarla”. La richiesta rientra nel normale coté sinistroso: dire no a tutto, no a ciò che è inerente il mercato. Salvo poi rassegnarsi di fronte a Wartsila, Elektrolux, Cimolai, Automotive, Acciaieria e tutte le aziende in crisi. Tutti nel solco del nuovo idolo della sinistra. Quel Marcello Degni, magistrato della Corte dei conti che auspicava l’esercizio provvisorio del governo Meloni. “Occasione persa per farli sbavare di rabbia”. E’ la sinistra Ztl. Antimercatista e in relax sulle dorate rendite di posizione. A breve una nuova verifica.