AllahInCittà Exxx…Polzive!!! A Udine un pakistano ferisce un carabiniere e minaccia i sanitari del Pronto Soccorso. Negli ospedali di Monfalcone e Gorizia i musulmani pretendono i mediatori culturali. Costo: circa 200mila euri/anno. Paga Pantalone.

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi un 35 enne pakistano, Arslan Sanaullah, ha dato di matto al pronto soccorso di Udine. Si è messo a urlare “Allahu Akbar” poi ha arraffato un’asta di quelle usate per la flebo, l’ha lanciata contro un carabiniere e ha minacciato i sanitari. Il militare è rimasto ferito in modo serio. Il musulmano, prima di essere arrestato, ha danneggiato un crocefisso. L’episodio, non nuovo, ha creato molta tensione e angoscia tra il personale medico del pronto soccorso ed ha fatto emergere le pesanti difficoltà che ricadono sugli amministratori comunali che ospitano cittadini di religione musulmana. Primo fra tutti il sindaco di Monfalcone Anna Cisint. Ciò che accade nei presidi sanitari di Gorizia e Trieste è allucinante. Per questioni religiose, che diventano culturali, l’azienda sanitaria giuliano isontina allo scopo di facilitare l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi aziendali e tutelare la loro salute, mette a disposizione un servizio di mediazione culturale attraverso mediatori certificati. La comodità per i musulmani potrà essere segnalata, al momento della prenotazione, presso gli uffici territoriali e ospedalieri (distretti, dipartimenti, reparti e ambulatori). Quanto costa il servizio che pantalone friulano paga per i mediatori culturali dei musulmani che piantano casini ai pronti soccorso? Prendendo in esame gli 11 mesi del 2023 (manca dicembre ancora da processare) il costo del servizio di mediazione culturale svolto negli ospedali di Gorizia e Monfalcone è di 17.230 euri per Gorizia e di 153 mila per Monfalcone. Totale 170 mila euri ai quali va aggiunto il mese di dicembre. In base alla media degli importi degli 11 mesi, la somma sfiora i 200mila euri/anno. Da ricordare che il tetto di spesa per i due presidi ospedalieri è di 87 mila euri. Abbondantemente superato. Chi è la mediatrice musulmana che intasca la cuccagna della mediazione? Pantalone friulano costretto a pagare un doppio servizio riservato solo ai musulmani. Una presa per il culo spaziale visto l’episodio di Udine. Ecco perché quando la sindaca di Monfalcone mette in allarme gli occidentali sull’invasione dei musulmani e la volontà di sottomettere il paese alla loro religione non è distante dalla realtà. Follie italiche.