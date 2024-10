MeloniRibaltoni Exxx…Polzive!!!! In Italia la democrazia è sotto sequestro. Tommaso Cerno scarica il petardo contro i giudici: Pubblicata una mail di un’esponente di Magistratura Democratica contro il Governo.

Su “Il Tempo” di oggi, quotidiano romano diretto da Tommaso Cerno è pubblicato un documento esclusivo. Una mail firmata da Marco Patarnello, già vicesegretario del Csm ed esponente di Magistratura Democratica. Scrive il Procuratore in Cassazione: “Meloni e’ pericolosa, molto più di Berlusconi non cerca semplicemente un salvacondotto”. Il direttore commenta: parole che, alla luce di quanto sta accadendo (sentenza di Silvia Albano, quella che ha rispedito in Italia i 12 migranti), assumono un tono inquietante. Fa capire perché la magistratura stia sabotando il Governo sui migranti. Non per i diritti umani, non perché il Bangla Desh sia un paese insicuro. Ma perché vuole riformare la giustizia”. Ma Cerno allunga il passo e rileva nel testo del magistrato un profilo allarmante rispetto al passato: “Silvio Berlusconi era meno pericoloso per le toghe rosse. Per cui l’unica strada è l’assedio giudiziario”. Siamo tornati alla rivoluzione del ’94.