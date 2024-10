SanSimoneZoppicone Exxx…Polzive!!! Inaugurata la grande festa rurale nel cuore del Friuli. Offesi i codroipesi, la giunta regionale marca visita.

É stata inaugurata stamattina la 45esima edizione della Fiera di San Simone a Codroipo. Autorità locali e presidente del consiglio regionale Mauro Bordin hanno celebrato l’inizio dei festeggiamenti. Nessun esponente della giunta regionale ha partecipato all’evento (a parte il logo della misura tampone del “distretto” dell’assessore), segno indiscutibile di uno strappo istituzionale confermato dal fatto che, non meno di 20 giorni fa presso la sede periferica di Forza Tragica (il “Nodo” del piazzista di Neuro&Promos), erano accorsi Riccardi, Bini, Fedriga (convegno su Villa Manin) e molti altri esponenti di maggioranza oltre a una vasta teoria di amministratori dell’ambito. Assenze rumorose che non sono passate inosservate malgrado la presenza del campione di nuoto Matteo Furlan e dei due consiglieri regionali di opposizione Massimiliano Pozzo e Massimo Moretuzzo. Domani Fedriga sarà a Bari col compito di rappresentare l’Italia delle regioni alla fiera del Levante. Per il resto il Medio Friuli è una delle questioni irrisolte del comparto produttivo e non interessa a nessun titolare di giunta ma solo all’istituto bancario Monselice. Sul fronte Pnrr ed Unione Europea si distingue Alessandro Ciriani, atteso sabato 26 a Bertiolo ad elencare le soluzioni per i “custodi della terra” cui il codroipese è ricco. Basterà il “Tampone” distretto?