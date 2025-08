MarchoInBasilica Exxx…Polzive!!! Ad Aquileia per la rassegna del FilmFestival s’affaccia la storia di Marcho da Moruzzo (Ud), l’ultimo alfiere che si oppose a Venezia. Accordo con la Orf Tv e la Zdf per la distribuzione sui canali Tv d’Otralpe.

Prosegue con le proiezioni di film di alto livello storico culturale la rassegna “Aquileia Film Festival”. Ieri sera è stata la volta di “Marcho, l’ultima bandiera“. Pellicola che incarna la resistenza di un popolo contro la Repubblica di Venezia. Se oggi conosciamo la sua storia lo dobbiamo a un documento scritto da Rizzardo D’Arcano maturato in un contesto di grande segretezza e che oggi rappresenta una fonte preziosa che ha permesso di riportare alla luce eventi cancellati dalla storia ufficiale. Il docufilm testimonia l’enorme fascino che la figura di Marcho esercita sugli appassionati di storia del Friuli, delle lotte interne al Patriarcato di Aquileia e del senso politico dell’impresa che un personaggio come l’alfiere ha improntato su di sé. Preservare la memoria di Marcho e della sua resistenza cancellata dai documenti ufficiali della Repubblica di Venezia. Rizzardo aveva custodito il manoscritto all’interno della copertina di un volume custodito nella biblioteca di famiglia. Il documento rimase naascosto fino al 1986 quando un restauro della biblioteca di “Casaforte Brunelde” di Fagagna, dimora dei discendenti di Marcho, portò casualmente al suo ritrivamento e si potè riscrivere una pagina importante della storia del Friuli e della resistenza contro Venezia. Il contesto è complicato e lo descrive il presidente dell’Arlef Eros Cisilino: “Sono tempi in cui il Friuli comincia a sgretolarsi. Forze che arrivano da zone esterne alla regione e influenzano la stabilità del Friuli. Tuttavia è una storia avvincente – ricorda Cisilino – che denota una capacità umana sempre interessante da vedere”. Riguardo le tematiche del film il sindaco Zorino ha precisato: “Sembra che racconti la fine di un’epopea ma che in realtà è una sorta di modalità per riscoprire che quella fine non c’è mai stata. Serve invece a ricostituire una coscienza di quella storia che è una storia che c’è ancora che va oltre i nostri confini. E noi di quella storia siamo gli umili custodi. Teniamo stretto quel vessillo, perché non è una semplice bandiera, ma è una bandiera di coscienza. L’evento di ieri sera è stato reso possibile grazie al coinvolgimento dell’agenzia Arlef e dei vertici della Fondazione Aquileia: il presidente Roberto Corciulo, il direttore Cristiano Tiussi e del sindaco Zorino.