GradoSerenaDo Exxx…Polzive!!! Bufera su “Casa Serena”. Il sindaco replica alle accuse dell’opposizione: “Rigetto con fermezza le strumentalizzazioni politiche. E’ inaccettabile che si sfruttino drammi familiari per delegittimare le istituzioni… Piena fiducia a Reverdito”.

A Grado è burrasca ferragostana su Casa Serena sollevata dal consigliere di opposizione Renato Bonaldo che rende noto: “Abbiamo riscontrato una situazione grave e complessa. Problemi dei dipendenti di Casa Serena, sotto numero, martiri di una gestione strutturale ancora deficitaria e spesso vittime di persecuzioni. Si badi bene, una situazione questa che il Sindaco conosce, molto, molto, molto bene. Poi c’è il caso umano che ha visto l’amministrazione provare ad espellere dalla struttura un ospite affetta dal Alzheimer” Per questo e altri motivi, l’esponente forzista ha chiesto in una conferenza stampa le dimissioni della delegata Reverdito. Sul caso interviene il sindaco Corbatto: “Rigetto con fermezza le strumentalizzazioni politiche operate dall’opposizione su un episodio che, come Amministrazione, abbiamo affrontato con la massima serietà. È inaccettabile che si sfruttino drammi familiari per delegittimare istituzioni chiamate a operare in quadri di competenza ben definiti. Questo caso ha rivelato un problema nazionale che l’opposizione ignora: la difficoltà nell’affrontare l’emergenza di particolari patologie con strutture generaliste e prive di risorse adeguate. Ho già attivato tavoli con i soggetti competenti grazie a Federsanità regionale. È necessario un piano territoriale per l’Alzheimer, con presidi dedicati e formazione del personale. Agli oppositori dico: invece di lanciare proclami, siedano con noi a quei tavoli. Se vogliono aiutare Grado, sostengano la nostra battaglia per trovare soluzioni, non la soffochino con sterili polemiche. Non permetterò – prosegue il sindaco – che una tragedia personale diventi un’arma politica. Continuiamo a lavorare: potenziare i controlli sul gestore, implementare le raccomandazioni di ASUGI e, soprattutto, portare risorse a Casa Serena è la nostra priorità. Chi vuole fare opposizione costruttiva è il benvenuto. Agli altri, ricordo che la sofferenza dei nostri anziani merita ben altro che teatrini. Aggiungo un principio non negoziabile: la politica ha il dovere di dare risposte anche quando le crisi esplodono in contesti complessi. Casa Serena è un esempio lampante: Abbiamo attivato controlli sul gestore, sollecitato ASUGI e aperto tavoli istituzionali per risolvere le carenze strutturali. Abbiamo trasformato un fallimento in un’opportunità: oggi l’emergenza Alzheimer nelle periferie è una priorità nell’agenda regionale. Chi governa non può permettersi di alzare le mani dicendo “non è colpa nostra”. Deve agire con onestà, anche quando i problemi sono ereditati o sfuggono al proprio controllo diretto. Questo è il senso del nostro impegno: dare risposte tangibili, non scuse”. Riguardo il sindaco e la giunta viene espressa piena fiducia alla vice:

“Io e tutti i colleghi di giunta abbiamo piena fiducia nell’operato della vicesindaco Greta Reverdito. A partire da dicembre 2024, nel riprendere le sorti della casa di riposo comunale “Casa Serena”, il Comune ha affrontato e superato numerose difficoltà e problematiche, sia di carattere organizzativo che assistenziale. Sono state ripristinate tutte le funzioni comunali esercitate in precedenza alla gestione Socialteam, reperite le risorse umane e finanziarie, assicurata la gestione dei servizi mediante affidamenti “ponte” e poi una gara europea pluriennale, fatto fronte alle tante criticità della struttura, sia sotto il profilo strutturale che delle dotazioni strumentali. E’ stata effettuata la manutenzione del giardino, del tetto, della cucina, sono iniziati i lavori di sostituzione dei serramenti, sono state acquistate dotazioni quali biancheria da letto, attrezzature per la cucina, stoviglie. Sono state destinate nuove risorse finanziarie sia per l’acquisto dei nuovi tendaggi e ombreggiature sia per la sistemazione delle terrazze. Con prossimi fondi si provvederà al rinnovo dell’arredo più obsoleto, a cominciare dalle camere e dai letti degli ospiti. Tutto ciò ha richiesto un grandissimo impegno sia degli amministratori che degli uffici”.