ManovraFriulana Exxx…Polzive!!! Il consigliere Di Bert meglio di Schlein: Approvato un suo emendamento che destina un milione di euri ai ministri di culto religioso, compresi islamici, imam e moschee. Lega spiazzata.

Fra i tanti rivoli di danaro che la manovra di assestamento di bilancio della Regione Fvg per il 2023 ha ingrossato, c’è anche quello di un milione di euri destinato a favore “dei lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione degli istituti di istruzione religiosa, opere di culto e ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze”. Lo evidenzia in una nota il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Di Bert. Il capogruppo osserva: “Abbiamo ritenuto di fornire un supporto a un settore importante per ciò che rappresenta sotto il punto di vista della fede, della storia e della cultura. Poter accedere a una linea contributiva per realizzare i necessari lavori di manutenzione e ristrutturazione, significa poter trovare un valido aiuto economico”. Il testo approvato è denso di un progressismo formidabile che trova conferma all’articolo 8 della nostra Costituzione: “Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. L’emendamento presentato da Di Bert è un omaggio al libero esercizio di tutti i culti. Ogni attività deve essere ritenuta lecita, e come tale, consentita e tutelata dalla legge. Una milionata di euri per le canoniche, le chiese, e per i ministri di culto. Che, in questo caso, posso essere gli imam e le moschee.