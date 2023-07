DeToniCampoLargo Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine nel solco di Letta e Bettini: offerta ad Andrea Cunta la delega alla protezione civile. Il più votato della Lega rifiuta.

Il tratto progressista e inclusivo del sindaco De Toni è emerso in un clamoroso retroscena decifrato al termine del consiglio comunale di una decina di giorni fa e stampato nei momenti drammatici della bufera che ha investito il Friuli nei giorni scorsi. Al sindaco non è sfuggito il grande lavoro e l’attenzione meticolosa con cui il consigliere comunale della Lega Andrea Cunta (il più votato della lista alle ultime elezioni), aveva seguito come delegato di Fontanini la squadra della Protezione civile. Il segnale di “apertura” del sindaco verso Cunta era stato notato in uno dei primi consigli comunali della nuova maggioranza. Nel corso dell’assemblea, il centrosinistra aveva accolto un emendamento presentato dal consigliere della Lega in cui si riprendeva il progetto che prevedeva la realizzazione della nuova sede dei volontari nella zona sud di Udine, dove il comune ha già acquistato il terreno. Una mossa politica significativa tant’è che il sindaco De Toni ha voluto incontrare personalmente il consigliere della Lega per offrirgli la delega alla Protezione civile. Cunta ha certamente ringraziato ma ha rifiutato l’offerta. A dire il vero l’esponente leghista avrebbe suggerito al sindaco di affidare l’incarico all’assessore Marchiol ritenuto all’altezza del compito. De Toni, come si sa, non ha accolto il suggerimento ed ha optato per l’assessore Zini che ha ricevuto la delega. Tuttavia il punto è politico e l’inclinazione dell’ex rettore è sicuramente ispirata al suo collega Honsell, il formidabile teorico della dinamicità sociale prima ancora che del Campo Largo di Bettini-Letta.