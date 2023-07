MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! Oltre 28 milioni di euri alle comunità montane e agli enti di decentramento della regione Fvg. Impaccio in giunta: A che servono le province?

A che servono le province nel momento in cui il consigliere regionale dello stesso partito dell’assessore Roberti (vedi foto, Elia Miani) esulta per il “positivo atteggiamento della Giunta che riconosce aiuti particolari a un ente intermedio come la Comunità Montana Natisone e Torre?”. La ragione di tanta gioia è derivata dal fatto che l’esecutivo regionale ha stanziato nella prossima variazione di bilancio, secondo Miani, “331.650 euro per la realizzazione di opere pubbliche (…) e migliorare le condizioni operative delle aziende produttive locali della ex provincia di Udine che fanno parte della minoranza linguistica slovena”. La misura prevede altri 663.300 euro per il sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane del territorio. Un milione di euri all’ente intermedio denominato “Comunità Montana Torre-Natisone” del presidente Steccati, sindaco di Tarcento. Nulla da eccepire, solo che il consigliere della Lega Elia Miani, involontariamente, rivela la finalità politica della reintroduzione delle province: un poltronificio. E le voci della destinazione dei fondi alle Comunità Montane lo dimostrano. Lo stesso assessore Amirante anticipa che “dei 113,9 milioni complessivamente disponibili, oltre 12,4 saranno stanziati a beneficio degli Enti di decentramento regionali per interventi di edilizia scolastica, con l’obiettivo di agevolare le richieste degli Edr dando risposte alle esigenze che vengono manifestate su progetti già in parte finanziati, per poterli portare alla fase di progettazione vera e propria e di realizzazione. Sempre agli Edr saranno trasferiti ulteriori fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità locale (oltre 12,7 mln complessivi) e per la messa in sicurezza di ponti e viadotti (2 mln). Totale 27 milioni di euri che, aggiunti al milione della Comunità Montana ricordato da Elia Miani, fanno circa 28 milioni di euri. Una cifra pazzesca. Qualora dovesse, malauguratamente, andare in porto la norma sulla reintroduzione delle province quali funzioni verrebbero assegnate ai doppi o tripli enti? Friuli, mangiatoia d’Italia.